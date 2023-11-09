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【搶人才】劉鎮漢：藉香港品牌「獵人才」　人才辦衣食住行助專才落戶

社會 06:00 2023/11/09

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

人才服務辦公室總監劉鎮漢。（梁偉榮攝）

港府近日集中火力出招「搶人才」，剛成立人才服務辦公室，新上任的總監劉鎮漢接受本報專訪指出，人才辦將有5大策略，從分析全球人才布局及本地需求，夥拍行業、大專院校及經貿辦等部門，四出聚焦「獵頭」，打響香港品牌，並會一條龍提供搵工及衣食人住行生活支援，務求長遠留住人才落戶香港。 對於深圳出招搶人才，劉鎮漢坦言本港作為國際金融中心及大灣區門戶，其獨特機遇難以比擬，希望做到「要來香港搵工發展，就想起香港人才辦這個窗口」。 

特首李家超提出一系列搶人才措施，目標未來3年，每年吸納3.5萬人才。按照人才辦提供數字，截至今年10月，7項人才入境計劃有逾18萬宗申請，逾11萬宗獲批，較目標多逾2倍；其中「高端人才通行證計劃」有5.5萬宗申請，其中4.3萬宗獲批，已有2.6萬人來港，佔6成獲批個案6成（見表）。 

上月30日剛成立的人才服務辦公室，聘任前旅發局總幹事劉鎮漢出任人才辦總監。對於近日熱議深圳出招搶人才，出動租房津貼及子女入學便利措施；香港物價貴，會否令人才卻步？ 

曾在全球多個城市工作的劉鎮漢認為，紐約、倫敦、新加坡等國際大都會，都有相應生活指數，「香港始終是亞洲國際大都會，大家來會有心理準備香港不會便宜；正如人才選擇去紐約，你也不會預想當地生活成本便宜，但還想去是覺得當地有機會，香港正正就能提供這個機會。」 

他指出，香港最大賣點就是有優勢和機遇，既是國際金融中心，又是大灣區一份子，是背靠祖國、聯通世界的橋樑，亦是招商引資的平台，而且各地人才較易融入這個自由社會，「人才辦、經貿辦及不同政府部門，都會對外說好香港故事。」 

他更指，港府亦適時提供優化措施，例如《施政報告》早前就高才通增8間高才通合資格院校、外來人才在港置業印花稅「先買後徵」、新資本投資者入境計劃等，加大搶人才誘因。 

人才辦將有約30名員工，劉鎮漢指，將循5大策略搶人才（見表）。首先人才辦設有研究小組，分析人才清單9大行業51個專業的人才需求，以及各地人才分布，找出重點市場，其中科技、金融、市場推廣等範疇，本地都較缺人。 

第二是按市場制定宣傳推廣策略，「打響（人才）辦公室招牌」；第三是聯繫業界企業和商會、獵頭公司、大專院校，以至經貿辦轄下「招商引才專組」，搭建平台去搶人才，包括出外推廣、支援業界到海外辦招聘會，每到一個城市，可以跨行業一齊招攬多界別人才；他提到已有保險及科技界公司與人才辦聯絡，會商討如何合作。 

第四是要做好「銷售及售後服務」。劉鎮漢說，由招攬計劃來港的人才申請各種人才計劃、辦理簽證，以至移民來港，人才辦可提供一站式諮詢服務，甚至人才來港後搵工、租樓、子女升學、家屬移居等衣食住行資訊，可轉介不同界別提供支援，待人才辦員工陸續到位後，可提供更多服務，例如基本廣東話、英語會話、本地辦公室文化等學習交流活動，務求助人才融入本地工作及生活，「長遠目標是他們落戶香港，保持他們留在香港，經濟上有貢獻。」而最後是適時調整服務。 

至於人才辦的關鍵績效指標（KPI），劉鎮漢指，稍後將會制定。

人才服務辦公室。（梁偉榮攝）

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記者：吳雋妍、黃小冰

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