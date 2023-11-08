【床蝨危機】食環署籲外遊返港要檢查行李是否有床蝨　60度熱水洗滌衣物

▲ 食環署採取一系列行動防治床蝨。(資料圖片)

近期部分海外地區出現床蝨問題。食物環境衞生署今日(8日)表示，聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，以提升旅客、旅遊業界和市民大眾對防治床蝨的認識，並且會密切監察情況和發展。



食環署今日開始在香港國際機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張，並聯同衞生防護中心港口衞生科提醒航空公司和機場管理局留意飛機及機場的環境衞生。相關政府部門稍後亦會聯同機管局到機場實地視察，就防治床蝨提供技術意見。另外，食環署署長楊碧筠今日亦與酒店業界代表會面，向他們提供防治床蝨的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。



政府發言人表示，資料顯示床蝨不會傳播疾病，惟人類被叮咬後或會出現皮膚敏感及痕癢，感到不舒服。因此政府快速採取行動，盡量減低床蝨由海外傳入本港社區的機會。有關工作需要市民及相關業界積極配合，政府會加強宣傳教育和與業界溝通，為各界提供資訊，一同防治床蝨。

發言人指出，床蝨通常在人類睡眠的地方附近棲息，例如床墊、地毯和護壁板下、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治床蝨，應循保持家居整潔著手，包括定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫。



發言人提醒，市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有床蝨問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有床蝨存在，並在有需要時以熱水（攝氏60度）洗滌衣物，以避免把床蝨帶回家中。

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責任編輯：陳展棋

