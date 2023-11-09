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【搶人才】劉鎮漢由吸旅客到吸人才　聚焦推介港機遇

社會 06:02 2023/11/09

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人才服務辦公室總監劉鎮漢。（梁偉榮攝）

人才服務辦公室總監劉鎮漢曾出任香港旅遊發展局總幹事12年，有推廣旅遊吸旅客經驗，如今轉跑道吸引人才，他指，兩者共通處都是推介香港，會借鏡過往推廣香港的經驗，同時更「聚焦式」向特定行業及工種，宣傳香港獨有機遇，同時繼續與業界合作，打響香港是人才樞紐的招牌。 

劉鎮漢2007至2019年間出任香港旅遊發展局總幹事，經歷零負團費風波、反水貨客踢篋事件等，最終本港都扭轉危機，訪港客量都重拾升勢。他憶述，以往旅發局會在重點市場及新興市場「散射式」向當地大眾推廣香港，因當地「通地都係客」，只要喜歡旅遊就會歡迎，而旅遊業界也會一併推出旅行團等吸引廣大旅客來港。 

如今由吸旅客變成吸人才，劉鎮漢指，人才辦的宣傳策略就要「聚焦式」，透過分析人才分布及業界反饋，針對行業需求向特定行業及工種招攬人才，宣傳香港獨有機遇，以及幫助人才落戶的新措施，同時要連同業界積極到海外招聘及搶人才，以打響香港人才樞紐的招牌，廣納人才來港。

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記者：吳雋妍、黃小冰

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