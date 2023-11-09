【搶人才】人才辦放眼全球新興市場　瞄準大專人才庫

▲ 人才服務辦公室總監劉鎮漢。（梁偉榮攝）

港府四出搶人才，人才服務辦公室總監劉鎮漢指出，香港是國際都會，政府不止重點吸納內地人才，亦會放眼世界各地，更指東盟國家近年急速冒起，例如越南培育出不少科技人才，當局會不時檢視全球人才並擴闊搶人才版圖；同時除了有工作經驗者，著名院校的學生也是目標對象，可能是最大的人才庫，要提早鋪路吸納。

劉鎮漢稱，香港背靠祖國，內地是本港其中一個重要市場，搶人才「第一梗係內地」，但本港作為國際大都會，要維持此定位，人才辦亦會更積極到海外吸納各地人才。

對於《施政報告》提出開放越南人才來港就業的簽證政策，並開放老撾及尼泊爾人才來港就業及就讀資助院校等。劉鎮漢就指，不少東盟國家發展一日千里，其中越南過去20年發展迅速，日本及韓國亦有不少企業進駐當地，培育出不少科技人才。他舉例，人才亦可以是「老闆」，他們在自己國家或歐洲等地均有自己的網絡，方便他們來港發展及落戶，實際也有助幫本港開發市場及帶動經濟，強調會適時檢視全球人才版圖及主動出擊。

劉鎮漢並提到，除吸納正在就業的具經驗人士，來港升學的海外學生及外地升學的學生亦是目標之一，指人才辦到海外搶人才時，當地院校的3或4年級學生也會成為對象，如牛津大學及劍橋大學等的應屆畢業生，以及各著名院校的中國留學生等，形容這些院校或將是最大的人才庫。

▲ 人才服務辦公室。（梁偉榮攝）

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記者：吳雋妍、黃小冰