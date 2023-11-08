【慢病共治計劃】彭飛舟回應醫生地區分配不均質疑　指市民可選擇任何一個區醫生

▲ 政府表示，市民可以跨區登記慢性疾病共同治理計劃。(資料圖片)(梁偉榮攝)

慢性疾病共同治理計劃下周一實施，不過計劃的執行細節及吸引力，引起質疑。基層醫療健康專員彭飛舟接受電視台訪問，進一步就新計劃作解說。

截至周三參與計劃的醫生人數達386人，不過各區醫生人數有別。醫生集中在中西區及油尖旺區，北區、荃灣區就較少醫生參與。基層醫療健康專員彭飛舟解釋，醫生執業分布有區域性。他指，市民選擇家庭醫生時，任何一個區都可選擇，計劃設計有靈活性。

近八成醫生自行釐定的共付額是政府建議的150元或以下，但有人就收800元。彭飛舟表示，只是極少數現象，認為市民與醫生之間信任反而是市民選擇醫生的主要考慮。

西醫工會早前曾指資助模式不吸引，加上醫生要兼顧行政工作，工作繁瑣，所以不太願意加入計劃，彭飛舟就不認同。他表示，有些醫生覺得資助足夠，而醫生對於醫健通熟悉。他亦表示，當醫生處理更複雜病情時，日後會考慮是否有相應的調整。

彭飛舟表示，今次計劃要與地區康健中心協調，與醫管局亦有雙向轉介機制，醫健通系統可以方便醫生做到相關工作。他亦指，香港是以治療為中心的醫療體系，市民通常「有病才求診」，長遠希望改變預防意識及求醫文化，令更多人參與計劃。

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記者：陳展棋