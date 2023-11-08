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正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因

保健美顏 22:51 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

Gabriel今日（11月8日）再在社交平台發文報平安，並表示自己早前已出院回家休養。

現年28歲的楊嘉驃Gabriel身患末期胃癌，在10月19日於社交平台上宣布，捐出80萬港元給兒童癌症基金會，幫助患癌的小朋友，善舉引來社會極大迴響。Gabriel今日（11月8日）再在社交平台發文報平安，並表示自己早前已出院回家休養。

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【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

Gabriel今日在IG發表一篇題為《癌症+抑鬱》的文章，先向大家報平安，並交代自己入院的原因。Gabriel指自己之前曾失蹤，嘗試服藥輕生，其後被親友發現，及時成功搶救，醫生當時表示他可能即將離世，但之後幸好轉為穩定。Gabriel認為，自己分享此事一定令很多人失望，

因為我不是大家想像般堅強，不是一個勇敢的「抗癌勇士」。

而他指，自己分享此事目的當然不是想鼓勵輕生。他表示自己由小到大，都算是個樂觀的人，喜歡帶給別人快樂。自26歲患癌，他一直以「樂觀」的性格積極接受治療。但抗癌一年後，他卻被告知預期壽命只有三至六個月，令他自覺被「限期框死」，差不多到六個月時便試圖輕生。

Gabriel獲救後，才發現自己同時患上抑鬱症，得出之前很多身體痛苦和疲勞，也可能是抑鬱症所致。他現時正積極尋求醫生和心理學家的幫助，表示會重新學習做人和真正接受自己的病情。

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而他最後亦在文末，對同樣走在抗癌路上的同路人作出鼓勵：

沒有人天生的志願是成為「抗癌勇士」，我也是一樣。我以前一直憧憬美好的未來，抱著「明天會更好」的心態生活。我正在學習如何在「明天不一定更好」的情況下珍惜明天。相比起一個永遠正面的人，也許這社會更需要一個接受軟弱但繼續前行的人。

有cancer 而抑鬱是很正常，但太抑鬱便要尋求幫助。

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責任編輯：羅嘉欣

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