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外遊注意｜夫婦入住埃及五星級酒店　突雙雙身亡疑因滅蝨吸入過多殺蟲劑

醫生診症室 11:06 2023/11/09

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夫婦入住埃及五星級酒店，突嘔吐腹瀉心臟衰竭亡，疑因滅蝨吸入過多殺蟲劑中毒。

外遊要小心，英國一對夫婦5年前入住埃及一間五星級酒店，未料2人突嘔吐腹瀉，最後心臟衰竭身亡。近日，驗屍官重新調查報告顯示，發現這對夫婦的死因疑似是由於當日隔壁房間進行滅蝨工作，導致他們吸入過多殺蟲劑，最後雙雙中毒身亡。

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據《BBC》報道，69歲的約翰（John Cooper）及她64歲的妻子蘇珊（Susan Cooper）於2018年8月20日，入住埃及東部紅海度假勝地赫加達（Hurghada）的Steigenberger Aqua Magic hotel，未料隔天2人於房間内病倒，最終不幸離世。

報道稱，悲劇發生的前一天，庫柏夫婦與家人一同入住酒店，12歲的孫女原本和他們住在一間房間内，但孫女卻稱房間内有一股「發酵味」。第二天早上，夫婦倆都沒有到餐廳吃早餐，女兒凱莉（Kelly Ormerod）遂前往房間查看，發現他們竟已奄奄一息。

她表示，父親當時一邊乾嘔一邊皺起臉，而母親則躺在床上呻吟，頭髮和房間周圍都有嘔吐物，房間内彌漫這一股奇怪的氣味。最後，兩名醫生到場為兩夫婦急救，然而父母的病情進一步惡化，父親更出現呼吸困難，經搶救後仍宣告不治；母親則被送往酒店診所，當時她情緒激動、精神錯亂，其後被救護車送往醫院，但最終於當天下午死亡，兩人的遺體被運回英國。

驗屍法庭當時判定庫柏夫婦死於大腸桿菌，但近日聽證會上公開的專家報告指出，他們的死因並非一氧化碳或食物中毒，可能是因接觸「感染性生物製劑或有毒化學物質」而死。

聽證會第二天，德國遊客Dominik Bibi稱，大約在午餐時間，庫柏夫婦隔壁的房間出現了床蝨，並曾經以名為「Lambda」的殺蟲劑滅蝨。Bibi指，該房與庫柏夫婦的房間有一道相通的門，但該門一直都是鎖著的。

他表示，他和7名家人於2018年8月20日凌晨抵達酒店，外母原先被安排住在庫柏夫婦隔壁，但因一進門就聞到一股霉味，且在床上和床底發現大量床蝨，向酒店反映後一名清潔工和酒店經理前來道歉，岳母則改住他和妻子的房間。

幾小時後，Bibi就目睹3名男工作人員進入岳母原本的房間，其中2人穿著酒店制服，另一人則拿著一罐殺蟲劑，經過5至10分鐘後，他們便離開房間，並用膠帶將房門封起。

外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

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責任編輯：羅嘉欣

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