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育兒心得丨你知唔知我養你要花幾多錢？ 爸媽最不應問小孩7大問題

育兒資訊 09:47 2023/11/09

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《反起跑線聯盟》劇照。

在日常生活裏，有些問題是媽媽不應問小孩的，問得多，肯定對孩子會有不良影響，但不少媽媽卻又會經常發問這類無聊之極的低質問題。

「你覺得媽媽靚唔靚呀？」拜託，你究竟想小孩給你甚麼標準答案？「媽媽好靚呀！」那麼你就收貨嗎？不過很難肯定孩子是否在說心中話呢。有孩子真棒，竟然這樣回答：「人靚有乜用？最緊要心靚。」

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又有媽媽問小孩：「你覺得媽媽係美女嗎？」豈料小孩毫不客氣地回答：「一點也不美！」媽媽竟然說：「哦，咁你今晚無飯食嘞！」天呀，媽媽是訓練孩子說謊話嗎？

「喂，今日爸爸有無喺手機睇美女？」拜託，你自己不信任丈夫是自己的事情，為甚麼要拖小孩落水做你的監視密探？「喂喂，今日爸爸接你放學時有無同啲姨姨傾偈？」媽媽不信任丈夫，就連小孩也從小訓練成為小家器，將爸爸看成是色情狂，隨時會出軌，媽媽缺乏安全感的狀況會在不知不覺之間轉移到小孩的身上去呢！

「你知唔知我養你要花幾多錢？」最討厭大人無時無刻跟小孩以錢為題宣揚歪理，父母養育孩子是天經地義的責任，不存在一元一角的斤斤計較。若孩子從小被潛移默化將錢看成天那般大，父母終有一天會吃自己種的惡果。「我一筆過還清啲米飯錢俾你，從此無拖無欠，你哋咪再騷擾我！」孩子從此就一去不回頭了。

以下問題更是最最不應問小孩的，因為這類問題最讓小孩無所適從，小小年紀陷入苦惱中。「你阿爸同我吵架，你會幫誰？」「若果你阿媽同阿爸離婚，你會跟邊個？」

拜託，大人的事自己處理吧，切勿禍及小孩！

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撰文 : 鄧藹霖

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