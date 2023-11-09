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抽水王丨林作著露腰衫扮女人做直播帶貨　裕美裝「假大胸」：裡面有12個墊

娛樂 10:18 2023/11/09

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

近年內地興起搵直播主帶貸，「抽水王」林作跟女友裕美都玩埋一份！日前裕美於IG為某網店做「直播帶貨」，戴上假髮的裕美穿上超貼身裙子，當中她留言道：「大波美直播價，優惠價直至11月11日。」

抽水王丨裕美盼移居日本生活　林作與女友價值觀起矛盾：她說我自私

裕美變身「大波美」。（IG影片截圖）

裝大胸暗串內地直播主?

原來裕美加pad「裝大胸」，她解釋：「見好多直播帶貨員佢地嘅身材都好豐滿，所以比較多人睇，墊咗一打pat入去架啦，正呢？我發覺大波有個好處，『晾』手一流．」

裝了「大胸」的裕美似乎好享受，她笑說：「難得咁大波呢，嘩，個墊谷到上咗來？太多啦，裡面真係有12個，唔係講笑。」

另外裕美又模仿內地直播主的嬌俏動作兼說：「大家玩得盡興呀」，期間有人留言：「very 痴線」

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【JPEX風波】裕美陪伴度過低潮成功打動林母　林作：老母同條女好傾過同我

林作易服晒肥腰

其後裕美宣佈「直播帶貨現正開始」，只見裕美摩打手「開箱」，遂件衫讀出價錢，而男友林作在後面接住紙盒蓋，由於裕美太快手，林作顯得有點兒狼狽。

接著輪到林作帶貸，只見林作穿上女裝兼戴上齊蔭假髮，露肩又露肥腰，林作更以半鹹淡國語扮內地直播主說：「三件一起十塊，漂亮。」，他又倒米說：「不要買，不好看。」在旁的裕美忍不住喪笑大嗌：「好辛苦呀」

不少網民紛紛留言大讚：「裕美呢個idea好正」、「似足抖音帶貨，笑死我」、「上抖音做直播一定贏九條街」和「林生啲台詞好似，裕美又靚女又幽默」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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