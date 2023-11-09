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青少年壓力丨溫書未+做曬功課未+點解咁低分 專家：青少年日日被「問責」想開心都難

育兒資訊 10:26 2023/11/09

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青少年的抑鬱問題不容忽視。《年少日記》劇照

香港近期接連發生多宗青少年輕生事件，非常心痛。

香港青年協會日前公布「中學生開學適應」調查結果，發現逾五千五百名學生當中，約四成二學生的壓力指數高達七分以上（十分為壓力最高），另有逾三成學生指出，最困擾的情緒源於擔憂「成績退步」、「學習動力低，難以自律」及「功課／考測繁重」，亦有接近三成學生擔憂「休息時間減少」。

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青少年輕生不止是香港問題，在全球其他地方，「Youth Suicide」（青少年自殺）的現象都有上升趨勢，例如在美國，自殺已成為十五至二十四歲年輕人口當中，死亡的第二大原因。

有關青少年輕生的風險因素有好幾種，綜合眾多研究所得的結論，以下是風險很高的因素：一、功課／成績壓力大；二、已患有情緒病如抑鬱症或焦慮症；三、在學校或網絡上受到欺凌。學術期刊《Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry》於2017年第26卷二期刊登了一個研究，指出青少年若曾有被欺凌的經驗，其自殺傾向比沒有遭欺凌的朋輩高11.5倍之多。

有些家長劈頭就質問：「今日做晒功課未？」「溫晒書未？」「點解咁都唔識？」「點解俾老師扣分？」「點解咁低分？」……除了學業外，這種長期回家即被父母「問責」，想開心、正面、有自信都幾難。或有些家長改良了語氣，以氹細路口脗問：「你今日喺學校發生咩事呀／做咗啲咩呀？」這種方式用在年紀很小的小朋友身上或許可以，但對中學生肯定不奏效。

將心比己，家長只要想像一下，日日臨放工都被老細溫柔地問一遍：「你今日有咩事發生呀？」「跟同事相處開唔開心呀？」「有咩想同我分享呢？」……日日如是，煩唔煩？會令你想跟老細說話／傾心事嗎？

撰文 : 利嘉敏

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