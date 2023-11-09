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家居意外丨兒子被滾燙咖啡燙傷需植皮手術 媽媽5年來走不出創傷陰霾

兒童健康 10:37 2023/11/09

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英國一名媽媽，想藉著2歲兒子慘痛燙傷的經歷，呼籲各家長要小心，不要在幼童附近擺放熱飲。(網上圖片)

家長稍一不留神，幼童隨時發生家居意外！英國一名媽媽早前在網上分享兒子痛苦的經歷，當時2歲仔Arthur走入廚房爬上椅子上，抓起一壺滾燙的咖啡，意外翻瀉在其身上，導致3級燒傷，皮膚當場一塊一塊脫落，需進行植皮手術。

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綜合外媒報道，該名英國媽媽Laura Hitchings早前在網上分享兒子的慘痛經歷，Laura為家中客人泡製咖啡，正當她去洗手間時，聽到只得2歲的兒子Arthur尖叫痛哭，Laura衝入廚房嚇見兒子全身都是咖啡，於是立即抱他到花園用水龍頭開冷水沖洗，然後報警召救護車，

Arthur在尖叫，痛苦地哭泣，而他的皮膚在我手中脫落，我立即看到從他的耳朵頂部一直到大腿被燒傷。我記得尖叫求救，希望鄰居能聽到我的聲音。他的尖叫聲至今仍困擾著我。

急救人員抵達後，立即送Arthur到醫院的燒傷科，醫生給他開了止痛藥。Arthur接受了三個半小時的艱苦手術，以去除死皮。但僅僅三天後，他因感染而需要使用大腿後部的皮膚進行植皮手術。慶幸的是，經過10天的住院治療，Arthur終於出院了。

當Arthur接受兩次手術時，我非常害怕。我記得我坐在那裡非常緊張，擔心手術不會成功。他的皮膚每天必須塗抹幾次乳霜，在癒合過程中看起來很痛苦。幾年後，仍然非常敏感！因為我煮了咖啡，我感到非常內疚。

現在Arthur已經7歲，雖然傷勢已恢復過來，但Laura仍自責，每當她看到人們把熱騰騰的杯子放在幼兒附近時，她的心跳緊張得有點停頓，

在經歷了創傷後，我建議所有喝熱飲，但有幼兒的父母和照顧者要使用有蓋的杯子，永遠不要喝熱飲。

警惕家長幾秒鐘也會生意外

儘管Arthur康復了，但媽媽Laura還是想藉著這次的經歷向其他家長發出了警告，不想悲劇再發生在其他家庭身上，

這些事故可能會在眨眼之間發生，非常可怕。我距離廚房只有幾秒鐘的路程，當我衝進去，看到Arthur用凳子爬到了廚房一側。Arthur喜歡攀爬，而且相對於他的年齡來說他個子很高。他的燒傷就像恐怖電影裡的場景，他的皮膚剛剛融化。

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責任編輯：王明芳

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