P1X3L成員丨智商141「數學神童」葉振廷大學畢業　Marco祝賀親弟：為你而驕傲！

▲ 葉振弘（Marco）以弟弟葉振廷（Manson）為傲！

恭喜恭喜，男子組合P1X3L成員葉振弘（Marco）的「數學神童」弟弟葉振廷（Manson）大學畢業！Marco在昨日（11月8日）在社交網貼出自己與弟弟的合照，並稱：「一直都覺得好自豪，一直為你而驕傲」！

智商141的Manson早在5年前，以14歲之齡、由中二跳級入讀香港理工大學，並修讀投資科學及金融分析理學士。而熱愛唱跳的Marco則經參加《全民造星II》後組成P1X3L追夢，兩兄弟各有一片天又互相力撐，兄弟情深厚！

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葉振弘弟弟大學畢業

Marco出席弟弟Manson的大學畢業典禮，並在個人社交網上向弟弟送上一番話：

叻仔！



一直都覺得好自豪，一直為你而驕傲！

但對於你嚟講呢個只係起點。

繼續努力繼續奮鬥！

繼續向你嘅目標「成為教授」邁進！

再用你嘅力量去幫助更多嘅人！



#佢係我細佬😎

Marco後來又在IG限時動態寫道「Pround of you」，表示以弟弟Manson為傲。P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）留言：「進擊的兄弟🔥」，而「Agent L」曹梓冲也有留言：「厲害細佬👍🏻」。

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Manson為數學神童

Manson自幼已極具數學天賦，智商達141的他在1歲多時已懂得背乘數表，3歲還學會了加減乘除，並在入讀小一、小二時已完成整個小學階段的數學課程，十分厲害！

葉媽媽Greennie曾接受經濟日報訪問，她提到：「自細他（Manson）對數字特別敏感，放學回家後寧願不吃飯便立即做功課，因為想快點完成做數學補充練習。我覺得他是上天送給我的禮物，我很安慰，終於有個兒子不用我勞氣，哈哈。」

在Manson14歲時，他在國際高級程度考試（IAL），取得數學科A級、進階純數科A*級 、物理C科級，獲理大取錄，連跳四級成為大學生。

而校方也為Manson設立輔助小組，定期一至兩個月與他會面，以支援其學習及社交需要。Manson曾在訪問中表示自己很快適應新的學習環境、與同學可融洽相處！而他未來打算在香港攻讀碩士、到海外進修博士。

▲ 葉媽媽一直支持Marco、Manson！（經濟日報圖片庫）

Marco闖樂壇追夢

Marco以弟弟Manson為傲的同時，他自己也一直努力在樂壇上追夢！Marco曾到韓國成為練習生，直至2019年，他在《全民造星II》中入圍最後三十強，並獲ViuTV簽約成為旗下藝人。

他與吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）組成環球唱片旗下的組合P1X3L，並在去年推出首支個人單曲《海島與少年》，也在《無制限探險隊》、《MM730－男女自然觀察學會》、《One Day 約會實況》等節目中有亮眼表現！

其實Marco早在中三、中四向媽媽表明自己喜歡唱歌，媽媽就為他報讀聲樂課程，而Marcok在短短一年已考獲8級聲樂。

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兄弟曾一同亮相

在今年8月播出的節目《Viu Chat》中，Marvo邀Manson一同出鏡，Marco當時就是重拾停了8年的跆拳道，Manson就負責揸靶，展現默契。

另外，Marco在今年9月與粉絲舉行見面生日會，弟弟Manson亦有到場支持，Marco也感到開心又感動！

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