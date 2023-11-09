周末好去處｜太古社區嘉年華免費入場　英語戲劇表演+漢娜彩繪+面具製作

▲ 太古社區嘉年華免費入場，逾10項親子活動玩盡星期六。

本周六（11月11日）舉行的太古「信望未來」社區嘉年華，由非牟利機構夥伴在多元化的工作坊、表演及攤位當中，融合了教育、海洋保育和藝術等元素，為不同年齡、不同背景的大小朋友們帶來別具意義的有趣體驗。

參與小任務的參加者，更有機會免費換領特色小食和飲品，數量有限，來一個親子共度樂而忘返的周末。為響應環保，歡迎大家自備環保袋、容器盛載特色小食和飲品或其他物品。

最新影片推介

1.體驗南亞文化魅力

穿上不同國家的傳統服飾、淺嘗南亞小食，欣賞不同文化的獨特之處，並用即影即有相機拍下美好一刻！

時間：10:00am - 2:00pm

以由指甲花染料製成的「漢娜彩繪」於手背畫上富民族色彩圖案的臨時紋身，感受不一樣的美麗。

時間：2:30pm - 6:00pm

#皮膚敏感者不適宜參加。

#染料乾透前需注意避免沾染衣物。

#活動不設年齡限制。

2.智樂遊樂車3系

體驗自由遊戲樂趣，一起盡情「到處走．到處遊」吧！

時間：10:00am - 6:00pm （1小時一節）

#適合三至十歲參加者，須由成人陪同。

3.小莎翁奇遇

欣賞一場合家歡英語戲劇表演，期待這個受莎士比亞啟發而創作的獨特故事，感受一眾演員散發的魅力和鬼馬演出。

時間：4:15pm - 5:00pm

#活動將以英語進行。

#活動不設年齡限制。

4.繪製多元特色面具

透過繪本《Prized》學習接納自己獨特的差異，並繪製書中角色的面具，擁抱多樣性和包容！

時間：2:30pm - 5:30pm

#活動將以英語進行。

#適合四歳以上參加者。

5.菜姨姨說故事

歡迎光臨百家村！了解百家村村長與好朋友的生活點滴，從中學習健康飲食、多做運動和環保的小知識。

時間：2:00pm - 3:15pm （30分鐘一節）

#適合三至十歲參加者。

6.動感「鼓」「舞」

一同投入菲律賓竹舞和非洲鼓的動人節拍，逛逛手工藝品攤檔，一邊認識和體驗多元共融文化，一邊享受悠閒周末。

時間：2:30pm - 5:30pm

#活動不設年齡限制。

7.★《森林的法則》桌遊學習活動

你能在森林生存嗎？一起來試玩香港首副以本港陸上森林生態及生物多樣性為主題的桌上遊戲。

時間：10:30am - 1:00pm （1小時一節）

#只限五至十二歳參加者。

#建議由一名成人陪同參與，陪同者無需額外登記。

#參加者於完成活動後可獲贈紀念品。

8.★太古小學英語故事時間

Mr Adam將以有趣的英語故事, 與小朋友遊歷一趟富想像力又互動的旅程。

時間：10:30am - 11:00am

#活動將以英語進行。

#活動不設年齡限制。陪同者無需額外登記。

9.★翻滾吧！活木球

活木球是以球桿推動木球通過球門，令木酒杯向上翻轉得分， 結合高爾夫球的揮捍與門球的推桿原理，更是老少咸宜的戶外運動。

時間：2:30pm - 5:20pm （20分鐘一節）

#適合四歳或以上參加者。

#六歲以下參加者須由成人陪同，陪同者無需額外登記。

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10.★全民瑜伽合家歡

一家大細做瑜伽，不論年齡和能力，老友記、大朋友和小朋友都可以一起練習式子，強健身心。（毋須瑜伽經驗）

時間：10:30am - 1:15pm （45分鐘一節）

#適合三歲或以上參加者。

#六歲以下、有特殊需要或身體殘疾的參加者須由成人陪同。

★活動預約登記已額滿，尚餘小量名額供現場報名參加。

太古「信望未來」社區嘉年華

日期：11月11日 (星期六)

時間：10:00-18:00

地點：鰂魚涌海善里20號舍區Quarryside

編輯：葉翠華