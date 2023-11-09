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移民潮丨港爸分享低成本移英攻略　$2萬身家起行靠3招站穩陣腳翻身

家事百科 12:01 2023/11/09

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35歲港男兩年前一個人手握2萬元身家、一張單程機票，獨自踏上移民之旅。(資料圖片)

很多人對於移民有太多考量，有港男早前在社交平台分享個人經驗，低成本下移英的經過，兩年前一個人手握2萬元身家、一張2,500元的單程機票、兩年半的簽證，就獨自踏上移民之旅。

兩年過去，成功憑藉「一招」令月薪「翻一翻」，平均每月收入3千英鎊以上，更順利接埋太太與兩名兒子、貓咪一家團聚。未來將繼續努力，準備永居入籍的費用，以及買樓的訂金，計劃「先買樓後買車」。

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移英已是大趨勢，35歲港男在社交平台Facebook開設分享帳戶「低成本移英攻略」，兩年前與太太計劃移民英國，然而與太太在何時起行上出現分歧，於是決定一個做「先頭部隊」，當初只有2萬港元身家，就一個人到曼徹斯特北部開始移英之路，開初租住「bnb」每月380英鎊，包水電煤費用。入住後即時成功開設銀行戶口，隔天就搵工及即時有工返。

他在英首份倉務工作，稅後週薪約337鎊，兩星期後再轉另一份包裝工作，週薪已提升至近500英鎊，再後來到健康食品生產線擔當操作員，星期六加班人工雙倍，週日再到冬甩店兼職，稅後週薪達600英鎊。

去年暑假家人正式到埗，過了不久，紙巾廠亦給予正職合約予他，連埋加班費用，稅後收入高達3,300至3,500英鎊，公司亦提供醫療保險，一家人看牙醫不用再等待國民保健署。

他稱，現時每月為永居入籍儲蓄，以及為日後買樓儲首期，計劃日後「先買樓後買車」。

他教授低成本移英「三招」，首先不用一開設就買車，故此在選擇住處及工作地點前，用google map搵自己想住嗰個城市，點對點分別睇返工同住嘅地方及市中心同住嘅地方嘅距離，一般我會踩單車時間15-20分鐘來計算。其次在租樓方面不一定要選擇一次性支付全年租金，留給自己多些資金運用，他提議，搵業主盤，部分業主會自行管理物業，這些租盤較易商量，當時他就是用中介的糧單，以一按金一上期租兩房單位，不用預繳一年租，同埋自備資料，如香港舊屋生活照，讓業主了解入住時整齊企理，畢竟業主都係想收到租以及屋企保養得宜。

最後工作方面，能否從事香港本行須看彩數同埋本身行業需求，若資金有限必須「工駁工」，除了維持收支平衡，最重要工作期間練習英文，建立本地人脈，方便轉介其他工或打探住屋資訊。

他表示：「總括而言，低成本同高成本最大分別係低成本要用多啲時間做功課，同埋將貨就價，開頭就生活得清減啲，build up咗先過返啲相應嘅生活質素，總好過一開始就擺大個頭」。

他認為移英除了為了下一代，更是給予自己一個「劈掉重練」的機會，特別是他本身學歷不算標青，中五英文只有「E」水平，是「一個俾基層千截難逢嘅機會」。網民對他的勇氣紛紛表示「佩服」，網友稱：「好佩服樓主咁有魄力同勇敢，又寫多篇咁有香港精神既自傳， 鼓勵咗好多香港人，加油！」、「樓主真係有魄力，香港人係咁，唔使理！」、「盡顯香港人精神! 加油!」。

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責任編輯︰王明芳

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