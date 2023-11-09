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【好人好事】小孩劃花車身留道歉信　提議分期還款車主受感動送禮物

育兒資訊 12:03 2023/11/09

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一名就讀小學三年級的學生不小心劃花了陌生人的車子，主動留下「道歉信」及向車主提出要「分期付款」償還修車費。

做錯了事，除了要承擔錯誤，也要勇於承擔其責任。內地一名小男孩不小心劃花了陌生人的車子，主動留下「道歉信」及向車主提出要「分期付款」償還修車費。小孩可愛的行為惹得車主憐愛，最後更送他一份「禮物」，結局皆大歡喜！

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事件發生在浙江杭州，車主為許姓女士。近日，許女士駕著私家車駛出停車場時，遇到保安員遞給她一封信，信件內還包含了50元人民幣（約55港元）。

許女士打開信件一看，原來是來自一位小孩的「道歉信」。該名小孩坦白表示，他前一天不小心用木條劃花了許女士車子的玻璃，導致出現了一條裂痕。小孩對此感到「萬分愧疚」，於是他提出了賠償方法，

我現在只有50元，你看你的車（維修費）要幾百（元）？能不能分期付款？

信末，小孩更付上了一句道歉，「對不起，叔叔。」

看到了小孩如斯真摰的道歉，許女士看到頗為感動及欣賞，也十分心痛對方，因為估計他為此徹夜難眠。所以，許女士與丈夫打算相約該名小孩見面，並且送給對方一份勇於承擔錯誤的「禮物」。

見面後得知，對方是一名就讀小學三年級的學生。兩人跟小孩表示，他們會收下道歉信及50元的賠償金，但由於十分欣賞對方良好的態度，所以便把50元退回給他，並免去他的「分期還款」。最後，許女士透露丈夫更開玩笑地說，

他的道歉信裡有一些字是寫錯的，希望他能好好學習語文。

網友們看到如此溫暖的一件事，紛紛讚揚，「好暖心的小孩。」、「為勇於承擔責任的孩子點讚！」、「父母的家教真好！」、「這小孩會成為社會的棟樑。」、「希望社會多一些好人好事。」

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責任編輯︰王明芳

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