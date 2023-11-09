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回復自由身丨孫慧雪離巢TVB工作接不停　雪雪中門大開谷到盡做代言人【多圖】

娛樂 12:07 2023/11/09

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孫慧雪離巢後工作不斷狂吸金！

現年41歲的靚媽孫慧雪（雪雪）上月底宣布離巢，與TVB結束18年賓主關係。回復自由身的雪雪瞬間變搶手貨，工作不斷，其中成為一間美胸專門店的代言。

昨日（11月8日）她以「豐瑩」女神身份出席活動，中門大開谷到盡展示驕人上圍。當日除孫慧雪外，還有趙璧渝（Osanna）、貝芓誼（Uni）齊出席任代言人。

離巢TVB丨孫慧雪與TVB結束18年賓主關係　雪雪發文：都要講再見啦

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曾歷石頭胸之苦

記者會上，產後第一次公開露面的雪雪再次成為媽媽的心路歷程，一方面憂慮身形，又擔憂餵飼母乳會令胸部變形。

期間她更分享產後一度面對「石頭胸」的痛苦，自己曾經請陪月嘗試幫忙解決「石頭胸」問題，那種痛更是歷歷在目，她說：「作為媽媽又想餵母乳俾小朋友，等佢有最好嘅抗體，但上奶嗰陣，個胸真係又硬又痛！陪月有嘗試幫我按摩通乳線減輕痛楚，嘩！痛到我直情尖叫，搞到我BB都尖叫埋。」

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雪雪最後想到找Yanki負責人Ivy幫忙，透過醫師人手疏通乳腺外，再配合儀器暖暖地推拿，頓時令雪雪身心舒暢晒。

雪雪希望藉以自身故事，鼓勵其他媽媽，不需要因為自己身型而擔心，因為只要找到信譽可靠及專業團隊幫手，每個產後媽媽胸痛、胸部繼續豐盈都絕不是問題。

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努力追夢　盼成兒子榜樣

身為藝人兼KOL、兩子之母的雪雪，向來瓣數都相當多，除早年曾在網上賣衫及手作仔、開設時裝店外，更在2021年與朋友開設食材店，努力追夢。

雪雪努力追夢，盼成為兒子的榜樣。（IG圖片）

她曾在TOPick專訪中分享：「做媽媽真的很矛盾，返工時好掛住個仔，但又想給他更好的生活，所以努力工作。其實我都想讓他明白，媽媽是朝著目標為理想去努力，希望藉此鼓勵他長大後可以追求自己的夢想。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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