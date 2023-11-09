長腿女神丨曾淑雅晒最新孕照明艷照人　透露陀B不容易感受恥骨痛

▲ 好期待BB出世！

曾淑雅（Jumbo）因拍攝《3日2夜》，憑着美好身段而為人熟悉，更被封為TVB長腿女神。

在7月時她宣布喜訊，下嫁圈外人，女神正式封盤！其後她火速再認懷孕，臨盆在即的Jumbo，不時有分享懷孕點滴。

【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽 Jumbo： 感恩小寶寶選了我

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最新孕照

日前她網晒在維港夜景下拍攝的美照，見她「肥肚唔肥人」，四肢依然纖幼，果然是得天獨厚！

穿上黑色的低胸貼身吊帶裙的她，展現美好身段，又晒出短片摸巨肚，露出慈母笑容，母愛滿瀉。

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陀B不容易

而且，Jumbo張張相也展露甜美笑容，相信由老公親自操刀，她留言更指陀B晚期比想像中辛苦：「今次第一胎為免家人擔心！我還是乖乖待家整個月，而這個孕晚期比想像中辛苦。前期的我滿心歡喜感覺還陀得輕鬆。寶寶來到3kg了 是個大頭👶🏻👶🏻隨著臨盆。。頭仔向下。。越墜越重！訓得不好！易醒」

Jumbo更指感受到恥骨痛：「再來我這個運動媽媽也嘗試到恥骨痛🥲的苦不過這階段也只能適當地拉筋舒緩！！以加真正感受媽媽當年陀住自己既辛酸不過做得人媽媽真係頂住頂住就過去左🫣要倒數了❤️❤️❤️❤️#38weeks#mumtobe#babybelly#期待#小生命的來臨 #要卸貨啦」

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