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【搶人才】今年首10個月7萬人才到港　李家超：超目標1倍令人鼓舞

社會 11:10 2023/11/09

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特首李家超。（林宇翔攝）

政府近年出盡法寶搶人才，特首李家超今日（9日）出席香港高才通人才服務協會創立典禮時表示，今年首10個月，各項輸入人才計劃共收到逾18萬份申請，當中逾10萬宗已獲批；其中「高才通」收到約5.5萬份申請，當中逾4.3萬宗已獲批。

李家超指，各項吸引人才的計劃反應理想，超出預期，今年已有7萬名人才到港，遠超每年3.5萬人來港的目標，成績令人鼓舞，充分證明香港在吸引全球人才方面有高強吸引力和競爭力。

他續指，人才是重要資源，疫後各國各地都用不同手法搶人才，以加快經濟發展，而新一份《施政報告》宣佈擴大「高才通」計劃的大學名單，本月起增加8間，至總數184間院校；亦開放越南、尼泊爾及老撾人才來港就業；且試行「職專畢業生留港計劃」兩年。

人才服務辦公室上月30日投入運作，李家超說，成立實體辦公室的目標是協助外來人才在香港長遠發展，並制定針對不同羣組的招攬策略，引入更多有意來港發展的人才，亦會舉辦活動，協助人才和他們的家人獲取更多訊息、擴大社交網絡。

他期望高才通人才服務協會成立，可為來港高才順利融入香港、就業創業、結婚生育和置業製造有利條件；鼓勵人才留在香港持續發展；以及積極向世界推介香港獨特機遇，吸引更豐富和更多的專業人才來港，推動高質量發展。

李家超又鼓勵高才在港落地生根、百子千孫，貢獻香港，「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們都可以，最好結婚、生孩子、買房子。」

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勞福局局長孫玉菡則提到，「高才通」每月平均收到逾5,000份申請，而高才除了高薪和高學歷，亦非常年輕，30歲以下佔三分之一，40歲以下佔約70%，50歲以下更佔95%，對面對老齡化挑戰的香港社會而言，年輕人到來非常重要。

他又稱，4.3萬宗獲批的「高才通」申請，同時帶來了約4萬多名配偶或孩子，對香港社會發展帶來動力，盼未來可吸引更多人透過不同渠道來港發展。

另外，政府近月積極鼓勵生育，立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍透露，所有高才會員在中大醫院生育將有9折優惠。

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記者：梁薾心

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創業 孫玉菡 老撾 香港 施政報告 李家超

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