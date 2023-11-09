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家長心聲︱官恩娜細女學體操問有否裝閉路電視　反被職員指神經過敏

育兒資訊 12:00 2023/11/09

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官恩娜為女兒報體操班遇男教練，問職員有否CCTV，被質疑神經過敏。

很多港媽都會為小朋友報讀興趣班，藝人媽媽官恩娜（Ella）都不例外，她婚後育有一子一女，其中細女5歲，Ella為女兒報讀了體操興趣班，不過是男教練所教，她詢問職員有否閉路電視，卻被職員指神經過敏，令到Ella相當氣憤。

Ella之所以憂心，是因為她近日關注一篇新聞報道，內容為一名有戀童癖的男子，在社區中心擔任義務導師，因上課時狎童判囚兩年，並揭發他早年亦曾以「義教」為名非禮女童。當時Ella將新聞貼上限時動態氣憤地表示：「每次見到呢啲新聞都好難受！我們有需要好好#保護兒童！」

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ELLA在自己的社交網上連發幾個POST，詳述自己的憂慮：

我個女之前學體操，係一個男教練，所有小朋友都要着好似泳衣嘅體操服，班裏面全部都係三至五歲嘅細路女，上課嘅時候家長唔可以入去，亦睇唔到裏面嘅情況，只係有一個男教練喺裏面。

她指遂致電詢問職員，教室裏有否閉路電視？卻被反指神經過敏:

聽我電話嗰個女人話我太緊張，一定唔會有呢啲事發生，話我神經過敏，想問呢啲事發生之前有冇人會預知呢？做媽媽保護好自己嘅小朋友就係神經過敏？最後確認課室裏面係冇閉路電視嘅，但係嗰個女人都堅持我係太擔心同神經過敏，拋低一句：咁驚唔好學囉！

事後Ella強調不是散播恐慌更不是指男老師有問題，只是覺得這些不幸的事，一宗都嫌多:

我只係想話畀大家聽，呢啲不幸嘅事情，成日都發生，點解大家唔可以提高啲Awareness，避免任何一個小朋友受到傷害，因為一個都嫌多！

最後，Ella想問大家：

請問所有受害人嘅父母送小朋友去補習社，興趣班etc，之前會唔會諗到會有啲事發生呢？如果佢哋打電話去詢問有冇閉路電視可能得到嘅答案都同我一樣...

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責任編輯:王明芳

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