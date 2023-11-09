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周末好去處｜小薯茄男團FINALLY搞市集　南豐紗廠獨家售限量T-SHIRT

休閒消費 11:52 2023/11/09

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（小薯茄Instagram）

由「小薯茄」出道的男團FINALLY愈來愈多搞作，除了廣告不斷、出道歌《終於出歌》亦迫近30萬Views，早前更宣布開Show做處男舞台劇《FINALLY OK》，旋即引來大批粉絲支持！即將睇騷的終粉要留意了，下星期更有限定FINALLY市集，快啲Mark實日子買定周邊，為應援做足準備！

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由Chorus（程人富）、JPG（關浩傑阿J）、Fatman（姚澤汶肥蚊）及M.I.C.（朱柏熹朱Mic）組成的FINALLY，四位成員集Chok樣與搞笑於一身，日前更登上紅館做埋尹光演唱會嘉賓，Job接Job！

身為偶像男團，當然要出周邊！故於11月18至19日，FINALLY便會於南豐紗廠賣限定周邊，包括「用嘴巴說話」T-SHIRT（市集價$280）、《FINALLY OK》舞台劇海報（$50），數量有限，售完即止！現場亦可加購薯茄小pin（$50）和すげぇ!袋（$100），優惠價佛心放送，可謂親民又貼地的男團！

出道歌推出不足一個月，FINALLY就登上紅館做演唱會嘉賓！（FINALLY Instagram）

除了限定周邊，FINALLY更會於市集其中一日出現於攤位，想近距離見偶像的終粉們，切勿錯過今次難得的機會！

FINALLY市集
日期：11月18至19日
時間：1pm-8pm
地點：南豐紗廠3/F天台《單身狗奴販賣企畫市集》

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記者：吳霆俊

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