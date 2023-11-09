食用安全丨日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收　專家揭4類食物發霉最危險嚴重可致肝癌

▲ 日本製麵包「BASE BREAD」含霉菌需回收。

日本麵包愛好者要注意！食物環境衞生署食物安全中心昨日（7日）發出新聞稿，呼籲市民不要食用一款由日本進口，品牌為BASE BREAD的麵包產品，因為有關產品可能含霉菌。有專家於過去亦曾分享4類發霉後高危食物，其中一類便是麵包，指即使切掉發霉部分，其他地方仍可能存在毒素，因此絕不能食用。

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食物環境衞生署食物安全中心在昨天（11月7日）公佈，一款日本進口，淨重81克，名為為BASE BREAD（肉桂風味）的麵包可能含霉菌，涉事產品批次的此日期前最佳為二○二三年十月二十三日至二○二三年十二月十二日。

食安中心表示早前透過食物事故監測系統，得悉日本厚生勞動省發出通告，指上述產品可能含霉菌而正在當地回收。中心得悉事件後，隨即聯絡銷售商跟進，初步調查發現上述銷售商曾出售受影響批次的產品到香港，目前已指示銷售商將所有受影響產品停售和下架，並展開回收。

發霉食物食用風險

根據食安中心資料，有些霉菌可造成感染，對免疫力弱的人士，例如愛滋病患者或長期病(例如癌症)患者尤其危險；有些霉菌則可產生霉菌毒素(由真菌產生的毒素)。霉菌毒素可對人體造成急性和／或長期的健康影響，例如黃曲霉毒素可引致急性肝臟受損，最廣為人知的是有可能引致肝癌。

4類發霉後高危食物

美國毒理專家招名威教授過去曾在Facebook發佈帖文，分享4類發霉後高危食物，尤其指麵包麵包發霉絕對不能食用，因即使切掉發霉部分，其他地方仍可能存在毒素。

水果

堅果

玉米類

麵包

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責任編輯：羅嘉欣



