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經典LOVE字｜Longchamp聯乘Pop Art大師　黑色牛皮Le Pliage XS僅亞太區發售

休閒消費 13:39 2023/11/09

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黑色牛皮Le Pliage XS僅在亞太地區發售，印有Indiana的數字「8」，在中國文化中象徵幸運，並用上代表喜慶和繁榮的紅色。（手袋 $4,650、鎖匙釦 $1,300/圖片品牌提供）

要談Pop Art藝術，並不是只有Andy Warhol，又或是他的弟子Jean-Michel Basquiat，還有Robert Indiana。

當中「羅拔」最廣為人知的作品一定是在1964年推出以堆疊格式創作的LOVE圖象，這作品在全球分別以印刷品和雕塑品等不同形式示人，被視為當代其中一個最普的普普藝術作品之一，今天法國手袋品牌Longchamp更將「愛」融入手袋設計中，藉此向這位已故的美國藝術家致敬。

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要認識Longchamp X Robert Indiana聯乘系列，當然不能不提這個被譽為當代最普及的Pop art作品，但正所謂最成功的藝術作品，在乎於要與人有更多機會的接觸，甚至互動，這方面「LOVE」就絕對是當中的表表者。

Robert Indiana於60年代以常見的路標為意念，將LOVE字分成兩行，而右上角的O字作斜放，再用上大鳴大放的紅綠對比顏色，衍生出一系列畫作和戶外雕塑，特別是後者，更被不同城市爭相引入不同版本，由美國的紐約、費城、日本的新宿、到西班牙等，都可以見到LOVE字的雕塑如雨後春筍般出現，其風頭和被認知程度絕對不遜於Andy Warhol的「金寶湯罐頭」畫作。

發布會上歌手林家謙拿上Longchamp X Robert Indiana聯乘系列的Le Pliage手袋。（手袋$3,700/圖片品牌提供）

不過，因為《LOVE》的空前成功，令Robert Indiana在創作生涯中的其他作品都變得黯然失色，甚至被其他藝術評論家評為他的創作為one hit wonder﹗

但無論如何Robert Indiana的「愛」已經成為人類藝術史上其中一個最重要的作品，因此，今次Longchamp與Robert Indiana合作的聯乘系列在全球各地市場陸續推出，大家又豈會感到陌生呢？

產品設計上簡單明快，就是品牌的創意總監、亦即是創始人的孫女Sophie Delafontaine，將Longchamp招牌式的Le Pliage手袋印上LOVE字印花圖案，手袋上3種配色完全忠於Robert當年所選擇的顏色，對於鍾情Pop art藝術和時裝混為一談的朋友，這一次的合作應該在市場上叫好又叫座。

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產品查詢：2736 7328

記者：何偉雄

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