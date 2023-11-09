甲狀腺炎｜女子感冒1個月發燒呼吸困難感覺「被摙頸」　求醫揭患亞急性甲狀腺炎

▲ 女子感冒1個月，發燒呼吸困難感覺「被摙頸」，求醫揭患亞急性甲狀腺炎。

進入秋冬季節容易感冒，台灣一名36歲女子近日出現咳嗽、喉嚨腫脹等感冒症狀，多次求醫都未見痊癒，一個月後她開始發燒，且頸部有「被掐住」的窒息感，隨即到醫院檢查，竟確診「亞急性甲狀腺炎」。

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綜合台媒報道，該名女患者上個月開始出現咳嗽、喉嚨腫脹、聲音沙啞等症狀，多次前往診所就醫並服藥後，都沒有效果。一個月後她開始發燒不退，且頸部有窒息感，遂前往大醫院求診，才發現她並非感冒惡化，而是罹患亞急性甲狀腺炎。

台灣萬芳醫院新陳代謝科醫生劉漢文表示，由於「亞急性甲狀腺炎」與上呼吸道感染的病毒有關，因此又被稱為「病毒性甲狀腺炎」。在患者感染的前一個月內，經常伴隨咳嗽、流鼻水、疲勞及全身痠痛等典型感冒症狀，因此容易被誤判為普通感冒。

除上述感冒症狀之外，劉醫生指出，患者還可能出現甲狀腺腫大、發燒、壓痛等病徵，疼痛甚至會蔓延至下巴、喉嚨及耳朵，病發人士通常是30至50歲的女性。

劉醫生表示，罹患亞急性甲狀腺炎的病人多數會自行痊癒，但病程往往可以拖到數月之久。對此，他亦提醒，若發現感冒一直好不了，要小心恐是甲狀腺疾病。

由於亞急性甲狀腺炎病程較長，病患應每2至8周回診追蹤，而被診斷出「甲狀腺自體免疫抗體」的族群，更需要每年定期追蹤，否則恐造成永久性的甲狀腺功能低下。

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責任編輯：羅嘉欣