  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甲狀腺炎｜女子感冒1個月發燒呼吸困難感覺「被摙頸」　求醫揭患亞急性甲狀腺炎

都市病 16:58 2023/11/09

分享：

分享：

熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

女子感冒1個月，發燒呼吸困難感覺「被摙頸」，求醫揭患亞急性甲狀腺炎。

進入秋冬季節容易感冒，台灣一名36歲女子近日出現咳嗽、喉嚨腫脹等感冒症狀，多次求醫都未見痊癒，一個月後她開始發燒，且頸部有「被掐住」的窒息感，隨即到醫院檢查，竟確診「亞急性甲狀腺炎」。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

綜合台媒報道，該名女患者上個月開始出現咳嗽、喉嚨腫脹、聲音沙啞等症狀，多次前往診所就醫並服藥後，都沒有效果。一個月後她開始發燒不退，且頸部有窒息感，遂前往大醫院求診，才發現她並非感冒惡化，而是罹患亞急性甲狀腺炎。

台灣萬芳醫院新陳代謝科醫生劉漢文表示，由於「亞急性甲狀腺炎」與上呼吸道感染的病毒有關，因此又被稱為「病毒性甲狀腺炎」。在患者感染的前一個月內，經常伴隨咳嗽、流鼻水、疲勞及全身痠痛等典型感冒症狀，因此容易被誤判為普通感冒。

除上述感冒症狀之外，劉醫生指出，患者還可能出現甲狀腺腫大、發燒、壓痛等病徵，疼痛甚至會蔓延至下巴、喉嚨及耳朵，病發人士通常是30至50歲的女性。

劉醫生表示，罹患亞急性甲狀腺炎的病人多數會自行痊癒，但病程往往可以拖到數月之久。對此，他亦提醒，若發現感冒一直好不了，要小心恐是甲狀腺疾病。

由於亞急性甲狀腺炎病程較長，病患應每2至8周回診追蹤，而被診斷出「甲狀腺自體免疫抗體」的族群，更需要每年定期追蹤，否則恐造成永久性的甲狀腺功能低下。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【癌症殺手】21歲女頸部腫脹生「一粒嘢」以為感冒　3個月未癒求醫揭患甲狀腺癌
13:09 2023/10/24
【癌症殺手】21歲女頸部腫脹生「一粒嘢」以為感冒　3個月未癒求醫揭患甲狀腺癌
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
12:46 2022/09/02
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
【甲狀腺】16歲女生手抖心悸證患甲亢 揭每晚飲蔘茶提神備考過度進補惹禍
11:53 2023/04/01
【甲狀腺】16歲女生手抖心悸證患甲亢 揭每晚飲蔘茶提神備考過度進補惹禍

你可能感興趣

【癌症殺手】21歲女頸部腫脹生「一粒嘢」以為感冒　3個月未癒求醫揭患甲狀腺癌
13:09 2023/10/24
【癌症殺手】21歲女頸部腫脹生「一粒嘢」以為感冒　3個月未癒求醫揭患甲狀腺癌
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
12:46 2022/09/02
【甲亢危機】27歲女持續低燒一周揭患甲狀腺亢進　醫生：放任不管或致肝硬化
【甲狀腺】16歲女生手抖心悸證患甲亢 揭每晚飲蔘茶提神備考過度進補惹禍
11:53 2023/04/01
【甲狀腺】16歲女生手抖心悸證患甲亢 揭每晚飲蔘茶提神備考過度進補惹禍
健康問題 養生 醫生 發燒 感冒 咳嗽 台灣

最高瀏覽

正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因