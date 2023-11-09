補鈣食物｜鈣質比牛奶更高　醫生推介1款蔬菜有效防癌兼護眼

▲ 台灣醫生推薦一款蔬菜，指其含鈣量比牛奶更高。

食菜都可以補充鈣質？台灣有骨科醫生就推薦1款蔬菜，指出其鈣質含量比牛奶更高，除了有助預防骨質疏鬆，更具備防癌、護眼等多種保健功效。

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台灣骨科醫生張曜任在節目《健康好生活》中分享蔬菜的保健作用，建議不喜歡喝牛奶或有乳糖不耐症的人士，可以每天吃2/3碗的綠色蔬菜來補充鈣質，有助骨骼生長及預防骨質疏鬆。他又特別推薦芥蘭，指其含鈣量比牛奶更高，是補鈣的極佳選擇。

到底芥蘭有何營養價值？張曜任就指出，芥蘭含有鈣、維他命、鎂、鉀等營養，每100g的含量如下：

維他命A：738μg RE

鈣質：181mg

鉀：292 mg

維他命C：51mg

鎂：31mg

鐵：1.4mg

維他命B2：0.08mg

維他命B6：0.11mg

根據食安中心資料，每100g的全脂奶就含有113mg的鈣質，而芥蘭每100g含有181mg，可見後者鈣質的確更豐富。張曜仁指出，除了鈣質，維持骨骼健康還需要膠原蛋白，直言兩者之於骨骼的重要性有如建築物的「水泥」及「鋼筋」；而芥蘭正正含有2種促進骨骼結構組成的維他命。

此外，芥蘭亦含有可排除體內致癌物的營養元素，屬於防癌食物之一。張曜仁就列出芥蘭的6大保健功效，當中包括防癌及維持心血管健康。

抗癌：芥蘭屬十字花科，含有硫代葡萄糖苷，在身體裡可轉化成異硫氰酸酯，能加速身體排除致癌物

強化骨骼：芥蘭含有維他命C和維他命K，分別可促進膠原蛋白合成、幫助鈣質沉積於骨骼

預防心血管疾病：維他命K能夠防止鈣質沉積於血管，防止血管鈣化

護眼：含有類胡蘿蔔素，可在體內轉化成維他命A，有助於維持視力健康

降低氣喘機率：含有葉酸，可降低出現氣喘的機會

預防過敏：含有葉酸，可降低過敏機會

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責任編輯：羅嘉欣