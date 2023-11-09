日本靚太丨浜口愛子著鬆身裙以手掩肚疑陀B　坤哥夫婦隨時升呢做爸媽？

▲ 坤嫂疑似有喜！

吳業坤去年跟日籍女友浜口愛子（Aiko Hamaguchi）結婚，榮升「吳太」的浜口愛子隨坤哥來港生活，坤嫂浜口愛子甚得網民歡心，更頻頻被邀出席活動。

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腹部微隆孕味濃

浜口愛子昨日（10月8日）現身某晚會，事後她於IG分享數張照片，身穿黃色鬆身長裙的她肚仔明顯凸起，充滿孕味；從另一片段裡見她跟友人合照時，她以手掩蓋肚子，這不經意的動作惹人猜測「造人成功」。

另外從坤哥的IG限時動態所見，坤哥做「跟得老公」陪愛子出席晚會，不過他回覆TOPick否認造人成功。

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享受二人世界暫未想生B

雖然只是結婚一年多，惟外間很關心他們的「造人大計」，早前浜口愛子出席活動時稱目前以工作為先，加上剛收養了一隻松鼠狗BB，暫未有造人計劃。

至於坤哥亦同一口徑，去年6月榮升人夫後首度見媒體，他表示打算幾年後才生B，生仔或女也沒所謂，現時夫妻間保證好「安全」，及至今年2月出席活動時，坤哥表示跟太太商議過，新婚後想多點私人空間，造人大計最快要3年後。

▲ 抱著姪兒的浜口愛子母愛氾濫！ （取自instagram）



另外浜口愛子都幾「旺夫」，早前坤哥於內地舉辦巡迴音樂會，完成音樂會廣州站後，他往順德站舉行個唱，現場可說座無虛席。之後坤哥往東莞開騷，有粉絲既然由順德來東莞支持坤哥，再買飛入場支持坤哥，足見他在內地發展不錯！

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