  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療突破︱法國首名柏金遜患者脊柱安裝「神經義肢」　可站立行走5km重獲新生

保健美顏 13:25 2023/11/09

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

法國首名柏金遜患者脊柱安裝「神經義肢」，可站立行走5km重獲新生。

醫療科技進步，讓帕金遜患者如今有機會重新站立行走！法國一名男子患帕金遜症超過25年，直至他接受一項最新發明，在脊柱安裝了一款「神經義肢」，讓他能重新站立甚至輕鬆步行5km，成為法國第一人。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

外國媒體報道，現年63歲男子Marc Gauthier，早於36歲時就患上帕金遜症，長期行動不便限制在家。直至一支科研團隊聯絡他進行一項全新的醫療技術研究，即由瑞士設計的一款全新「神經義肢」，透過在帕金遜患者脊椎植入一個電極裝置，令它與腹部皮膚下的電脈衝產生器結合，電極場刺激脊椎以激活腿部肌肉，從而讓患者能重新站立甚至行走。

成功植入電極器成「第一人」

Marc Gauthier起初拒絕了研究團隊的邀請，因完成治療技術需時4個月，且每個月的任務進行都不容易；但很快他又改變主意，覺得這是一個能讓自己重獲新生的機會。於是，他接受了研究團隊在他的脊柱植入這款新型電極器，成為法國第一人。在神經修復術完成後，他積極配合訓練，行走能力大為改善：

這個裝置改變了我的生活。我現在獨立了，可以離開家、步行出去，能不間斷地走5公里，不再害怕樓梯。這聽起來很簡單，但對之前的我來説，這是不可能的任務。

點擊圖片放大
+5
+4

計劃明年對6名新患者進行臨床測試

技術的研究結果目前已發表在《自然醫學》雜誌上，研究結果表明，該技術對於晚期帕金遜症患者能更廣泛使用，因他們大多數人都有行動不便的問題。領導計劃醫生之一、瑞士洛桑聯邦理工學院 (EPFL)、洛桑大學神經科學教授GrAcgoire Courtine表示，新植入物改善了帕金遜症患者的行走能力，電極裝置傳送的電脈衝使患者能夠像沒有疾病時一樣行走，因此堅信將有許多人可以從這種療法中受益。

另外，設計該款植入性電極裝置的「Onward Medical」執行長Dave Marver表示，雖然該設備類似於植入式除顫器、用於疼痛管理的設備，但它獨特之處在於能夠以特定且靈活的方式針對脊髓，為帕金遜患者提供了當今不存在的治療方法。負責進行手術的神經外科醫生Jocelyne Bloch亦對療法表示認可，有助提高患者的信心、日常活動能力和生活品質：

如果人們能夠獲得更多信心，能走出去進行更好的社交互動，做更多的事情，這對他們的日常活動和生活品質來說是一個巨大的好處。

柏金遜症常見症狀

據世界衛生組織稱，帕金遜症是一種退化性神經系統疾病，患者特徵如震顫、僵硬及出現平衡協調困難等症狀。患病人數在過去25年增長一倍。全球估計顯示，2019年有超過850萬人患有這種疾病。

腦神經專科醫生馮斌熙曾接受TOPick訪問指出，大多數柏金遜症是原發性，但發原不明，其機制是由於腦幹內的「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine），令腦部指揮肌肉活動的功能受損，導致患者的活動受阻，還可能出現情緒問題。現時仍沒有根治此症的方法。

目前，全港估計約有1.2萬患柏金遜症，普遍於50至70歲初次發病，所以有不少人以為柏金遜症是老人病，但實際約有一成病人在40歲前發病。發病時有以下常見徵狀：

  • 震顫：每當靜止放鬆時，雙手平放在桌上數秒便震顫起來，活動時反而減少。
  • 肌肉僵硬：如舉起手腳時感到僵硬、難從椅子上起身、難以扣衣鈕等。
  • 行動緩慢：走路時起步困難且緩慢。
  • 書寫困難：字體愈寫愈細。

馮醫生提醒，當病情發展至晚期，患者會出現較嚴重的活動障礙，部分人會出現認知障礙，如變得健忘等，呼籲年過40歲人士如出現初期柏金遜症徵狀，便應及早求診治療。

同場加映：營養師推薦補腦食物+醒腦早餐

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

太極益處︱上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症　練習6個月多種健康問題減少
16:58 2023/10/30
太極益處︱上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症　練習6個月多種健康問題減少
【殘障者希望】馬斯克展示腦晶片植入成果　預計半年內展人體臨床試驗助癱瘓者恢復行動
13:25 2022/12/02
【殘障者希望】馬斯克展示腦晶片植入成果　預計半年內展人體臨床試驗助癱瘓者恢復行動
【健康危機】傳普京手震腳步不穩肢體不協調　兩個月前影片曝光疑健康出問題
19:03 2022/04/27
【健康危機】傳普京手震腳步不穩肢體不協調　兩個月前影片曝光疑健康出問題

你可能感興趣

太極益處︱上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症　練習6個月多種健康問題減少
16:58 2023/10/30
太極益處︱上海交大研究：耍太極可延緩柏金遜症　練習6個月多種健康問題減少
【殘障者希望】馬斯克展示腦晶片植入成果　預計半年內展人體臨床試驗助癱瘓者恢復行動
13:25 2022/12/02
【殘障者希望】馬斯克展示腦晶片植入成果　預計半年內展人體臨床試驗助癱瘓者恢復行動
【健康危機】傳普京手震腳步不穩肢體不協調　兩個月前影片曝光疑健康出問題
19:03 2022/04/27
【健康危機】傳普京手震腳步不穩肢體不協調　兩個月前影片曝光疑健康出問題
健康問題 網絡熱話 科研 醫療科技 手術 法國

最高瀏覽

正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因
正能量｜28歲港青患末期胃癌捐80萬助癌童　情況轉穩定回家休養透露早前入院原因