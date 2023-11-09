醫療突破︱法國首名柏金遜患者脊柱安裝「神經義肢」　可站立行走5km重獲新生

▲ 法國首名柏金遜患者脊柱安裝「神經義肢」，可站立行走5km重獲新生。

醫療科技進步，讓帕金遜患者如今有機會重新站立行走！法國一名男子患帕金遜症超過25年，直至他接受一項最新發明，在脊柱安裝了一款「神經義肢」，讓他能重新站立甚至輕鬆步行5km，成為法國第一人。

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據外國媒體報道，現年63歲男子Marc Gauthier，早於36歲時就患上帕金遜症，長期行動不便限制在家。直至一支科研團隊聯絡他進行一項全新的醫療技術研究，即由瑞士設計的一款全新「神經義肢」，透過在帕金遜患者脊椎植入一個電極裝置，令它與腹部皮膚下的電脈衝產生器結合，電極場刺激脊椎以激活腿部肌肉，從而讓患者能重新站立甚至行走。

成功植入電極器成「第一人」

Marc Gauthier起初拒絕了研究團隊的邀請，因完成治療技術需時4個月，且每個月的任務進行都不容易；但很快他又改變主意，覺得這是一個能讓自己重獲新生的機會。於是，他接受了研究團隊在他的脊柱植入這款新型電極器，成為法國第一人。在神經修復術完成後，他積極配合訓練，行走能力大為改善：

這個裝置改變了我的生活。我現在獨立了，可以離開家、步行出去，能不間斷地走5公里，不再害怕樓梯。這聽起來很簡單，但對之前的我來説，這是不可能的任務。

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計劃明年對6名新患者進行臨床測試

技術的研究結果目前已發表在《自然醫學》雜誌上，研究結果表明，該技術對於晚期帕金遜症患者能更廣泛使用，因他們大多數人都有行動不便的問題。領導計劃醫生之一、瑞士洛桑聯邦理工學院 (EPFL)、洛桑大學神經科學教授GrAcgoire Courtine表示，新植入物改善了帕金遜症患者的行走能力，電極裝置傳送的電脈衝使患者能夠像沒有疾病時一樣行走，因此堅信將有許多人可以從這種療法中受益。

另外，設計該款植入性電極裝置的「Onward Medical」執行長Dave Marver表示，雖然該設備類似於植入式除顫器、用於疼痛管理的設備，但它獨特之處在於能夠以特定且靈活的方式針對脊髓，為帕金遜患者提供了當今不存在的治療方法。負責進行手術的神經外科醫生Jocelyne Bloch亦對療法表示認可，有助提高患者的信心、日常活動能力和生活品質：

如果人們能夠獲得更多信心，能走出去進行更好的社交互動，做更多的事情，這對他們的日常活動和生活品質來說是一個巨大的好處。

柏金遜症常見症狀

據世界衛生組織稱，帕金遜症是一種退化性神經系統疾病，患者特徵如震顫、僵硬及出現平衡協調困難等症狀。患病人數在過去25年增長一倍。全球估計顯示，2019年有超過850萬人患有這種疾病。

腦神經專科醫生馮斌熙曾接受TOPick訪問指出，大多數柏金遜症是原發性，但發原不明，其機制是由於腦幹內的「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質「多巴胺」（Dopamine），令腦部指揮肌肉活動的功能受損，導致患者的活動受阻，還可能出現情緒問題。現時仍沒有根治此症的方法。

目前，全港估計約有1.2萬患柏金遜症，普遍於50至70歲初次發病，所以有不少人以為柏金遜症是老人病，但實際約有一成病人在40歲前發病。發病時有以下常見徵狀：

震顫：每當靜止放鬆時，雙手平放在桌上數秒便震顫起來，活動時反而減少。

肌肉僵硬：如舉起手腳時感到僵硬、難從椅子上起身、難以扣衣鈕等。

行動緩慢：走路時起步困難且緩慢。

書寫困難：字體愈寫愈細。

馮醫生提醒，當病情發展至晚期，患者會出現較嚴重的活動障礙，部分人會出現認知障礙，如變得健忘等，呼籲年過40歲人士如出現初期柏金遜症徵狀，便應及早求診治療。

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責任編輯：羅嘉欣