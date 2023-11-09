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年半情斷丨劉沛蘅與洪卓立分手借做gym「療傷」？　網民一線索質疑「掟煲唔掟蓋」

娛樂 13:20 2023/11/09

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難道Hillary借做gym為自己「療傷」？

歌手洪卓立（Ken）去年1月被網民發現曾於IG限時動態中上載一張《膠戰》主持劉沛蘅（Hillary）攬着小狗的相片，疑放閃暗示拍拖。其後於3月30日公開認愛Hillary，並表示已發展至同居關係，又大方以「情侶檔」出席活動，兩人愛得高調。

可是，日前（11月4日）兩人分別在IG宣布「分」訊，表示因了解而分開，揚言「沒有摻雜其他的沙石」、「承諾好好愛自己」，會向自己的夢想繼續進發，消息震驚一眾粉絲及網民。

洪卓立情變丨劉沛蘅分手後盡刪昔日合照　Hillary當日為立立搬出豪宅住舊樓同居

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做gym「療傷」

回復單身的Hillary似乎不讓自己有停下來的一瞬間，即使身體抱恙、不敵近日天氣轉涼感染風寒，仍然走進健身室操練，更向粉絲及網民大派福利圖。Hillary對鏡自拍盡展操練的成果，可見腹肌線條若隱若現，身上一點贅肉也沒有，身材fit到爆。

Hillary還晒出來自朋友送上的鮮花束，留言表示：「I'm the happy one❤️ My friends are so sweet!」驟看其IG上載的一點一滴，看來她仍在「療傷」當中。

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有眼利網民認出，Hillary的健身室與洪卓立的是同一間，而且連健身教練都是同一位。看來兩人未有刻意避開對方，難道二人感情未完全情斷，掟煲唔掟蓋？

洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG　Hillary走出情傷以金句自勉

昔日愛得高調

二人承認戀情後表示已發展至同居關係，而且Hillary家境不俗，家住何文田千萬豪宅。當時為享受二人世界，她搬到Ken在大圍舊樓的寓所同居。

Hillary曾在IG「你問我答」回答有關戀情的問題，有粉絲好奇她平日如何稱呼男友，Hillary上載親身示範的「女友視角」短片，寫道：「平時就叫阿b，嬲嗰陣會叫全名，但其實我平時好少叫佢」。

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在今年1月，Ken與Hillary一同到日本旅行，Hillary、Ken亦分享不少甜蜜合照，大放閃光彈。

此外，Ken與Hillary更會「情侶檔」出席活動、拍廣告齊齊搵真銀，並且雙方亦多次提及有結婚計劃，女方在今年初更出席公開活動時表示：「睇佢（洪卓立）幾時求（婚）囉！」可是想不到二人結果卻緣盡。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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