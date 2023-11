年半情斷丨劉沛蘅與洪卓立分手借做gym「療傷」？　網民一線索質疑「掟煲唔掟蓋」

▲ 難道Hillary借做gym為自己「療傷」?

歌手洪卓立(Ken)去年1月被網民發現曾於IG限時動態中上載一張《膠戰》主持劉沛蘅(Hillary)攬着小狗的相片,疑放閃暗示拍拖。其後於3月30日公開認愛Hillary,並表示已發展至同居關係,又大方以「情侶檔」出席活動,兩人愛得高調。

可是,日前(11月4日)兩人分別在IG宣布「分」訊,表示因了解而分開,揚言「沒有摻雜其他的沙石」、「承諾好好愛自己」,會向自己的夢想繼續進發,消息震驚一眾粉絲及網民。

洪卓立情變丨劉沛蘅分手後盡刪昔日合照 Hillary當日為立立搬出豪宅住舊樓同居

做gym「療傷」

回復單身的Hillary似乎不讓自己有停下來的一瞬間,即使身體抱恙、不敵近日天氣轉涼感染風寒,仍然走進健身室操練,更向粉絲及網民大派福利圖。Hillary對鏡自拍盡展操練的成果,可見腹肌線條若隱若現,身上一點贅肉也沒有,身材fit到爆。

Hillary還晒出來自朋友送上的鮮花束,留言表示:「I'm the happy one❤️ My friends are so sweet!」驟看其IG上載的一點一滴,看來她仍在「療傷」當中。

有眼利網民認出,Hillary的健身室與洪卓立的是同一間,而且連健身教練都是同一位。看來兩人未有刻意避開對方,難道二人感情未完全情斷,掟煲唔掟蓋?

洪卓立情變丨劉沛蘅宣布「分」訊後首度更新IG Hillary走出情傷以金句自勉

昔日愛得高調

二人承認戀情後表示已發展至同居關係,而且Hillary家境不俗,家住何文田千萬豪宅。當時為享受二人世界,她搬到Ken在大圍舊樓的寓所同居。

Hillary曾在IG「你問我答」回答有關戀情的問題,有粉絲好奇她平日如何稱呼男友,Hillary上載親身示範的「女友視角」短片,寫道:「平時就叫阿b,嬲嗰陣會叫全名,但其實我平時好少叫佢」。

在今年1月,Ken與Hillary一同到日本旅行,Hillary、Ken亦分享不少甜蜜合照,大放閃光彈。

此外,Ken與Hillary更會「情侶檔」出席活動、拍廣告齊齊搵真銀,並且雙方亦多次提及有結婚計劃,女方在今年初更出席公開活動時表示:「睇佢(洪卓立)幾時求(婚)囉!」可是想不到二人結果卻緣盡。

