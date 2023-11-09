叠影狙擊丨文頌嫻闊別17年再現無綫　外表保養得宜獲封「凍齡」美魔女

近日熱播中的台慶劇《叠影狙擊》，昨晚(8日）及今晚一集，劇情繼續圍繞魏曉晨（周秀娜飾）以「梁曦」身份為亡妹死亡真相進行調查，其間揭出梁曦死亡可能與隧道爆炸案有關，曉晨遂使計接近涉案人物—利民高層Dicky（李忠希飾），並意外認識利民CEO涂文諾（黃浩然飾），文諾更似是對曉晨一見鍾情…另邊廂，梁曦男友袁晟杰（黃宗澤Bosco飾）對假扮梁曦的曉晨開始起疑並展開調查，其間揭出梁曦與神秘環保團體Green World有關。

叠影狙擊丨黃宗澤與周秀娜泳池開工 Bosco無奈：淨係見到對眼

最新影片推介：陳茵媺專訪

文女再現無綫

至於繼《施公奇案》後相隔17年再以劇集角色身份於無綫亮相的文頌嫻（文女），亦是《叠影》焦點之一。

劇中飾演Green World創辦人Tina的文女忠奸難辨之餘，與娜姐關係亦看似密切，背景成謎。

▲ 文女再現無綫。

保持「凍齡」方法

劇中文女以爽朗短髮造型上陣，身形仍keep得不錯，故獲坊間封為「凍齡」代表，對此文女笑言可能是遺傳：「其實我都算懶，當然都必須要做facial，平時生活要定時；湊小朋友後我都好少零晨12點後瞓，同埋會傍晚6點前食晚餐。」

文女又指做人要保持心態正面，並謂相由心生有助保持靚樣。

盼演技有進步

談及其角色忠奸難辨，處理上可覺複雜，她笑言平時笑笑口隱藏不少秘密，今次只是做自己：「劇中表面上絕對係好人，其實又係壞唔晒嘅壞人。」

談到相隔17年再於劇集出現，文女希望觀眾會覺得她與以往不一樣：「希望觀眾覺得我演技上有突破同成熟咗，唔係以前嬌滴滴妹妹仔。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

拍過無數經典劇集

現年47歲的文女於1993年加入亞洲電視，2000年轉至TVB拍下不少經典劇集而為人熟悉，包括《金裝四大才子》﹑《七姊妹》﹑《天子尋龍》 ﹑《足秤老婆八兩夫》和《施公奇案》等。

但在2012年與商人李梓慎結婚後，並為他誕下一女Jamie，自此淡出幕前，專心照顧家庭為重。

2019年文女復出幕前為ViuTV拍攝劇集《打天下》，亦是與歐錦棠繼18年前的TVB劇《烈火雄心II》後再次合作。

今次她相隔17年再現無綫，令不少劇迷大呼期待，更讚她保養得宜，非常弗！

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R