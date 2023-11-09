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【超強美魔女】生活4習慣維持完美體態　67歲陳美鳳透露1招逆轉青春

休閒消費 15:01 2023/11/09

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

年屆67歲的陳美鳳，近日現身了《女人我最大》的節目，當中大方地向觀眾分享擁有好皮膚的秘訣。

台灣知名女藝人陳美鳳，多年來事業作多棲發展，年屆67歲的她至今仍保養得宜，更享有「台灣最美麗的歐巴桑」之稱。近日，她現身了《女人我最大》的節目，當中大方地向觀眾分享擁有好皮膚的秘訣。其實，陳美鳳多年來一直在飲食、護膚及運動方面為「美魔女」之路打下基礎，現在讓我們看一下她的成「魔」之路。

最新影片推介︰

1. 戒掉有害子宮的食物

有人說子宮是女性健康與美麗的關鍵，所以陳美鳳曾分享自己已戒掉喝凍飲、吃冰的習慣，謝絕對其有害的食物。

2. 常飲薑湯

此外，為了幫助血液的循環並維持好的氣色，早上她會喝一杯溫水排毒，也會用保溫壺準備薑湯帶出門。

3. 進食原型食材

陳美鳳也會在飲食方面多下功夫，她透露自己會選擇清淡的料理為主，並且多挑選原型的食材進食。加工的食品好像罐頭、丸類等及甜食，她也盡量不碰。晚上，她也會以蔬菜為主食，少吃飯類或麵類。

4. 規律運動

為了維持美好的身段，陳美鳳一直靠著做運動來幫助管理。她透露自己一星期會有一到兩天做瑜珈，如果出外食大餐，用餐的前一晚及第二日，她也會做運動加操。

5. 善用醫美技術

護膚方面，陳美鳳不敢偷懶。在《女人我最大》中她指出，每天的面部清潔功夫要做好，而且要有足夠的睡眠才能養成好皮膚。

此外，她不諱言地指出現今科技發達，所以每年她會做一次醫美以助逆轉青春，「適當地用醫美來保養，我覺得現在這樣是很幸福的。」

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責任編輯︰王明芳

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