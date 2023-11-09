秋冬時裝｜冬天衣櫥必備單品　以平民價入手Rosé同款時裝？

▲ 冬季一定要有這幾件單品呢！

天氣日漸轉涼，已經嗅到冬天的氣息，各位又是時候替衣櫃轉冬裝了！講到冬天衣櫥必備單品 ，有幾樣必定上榜，包括皮褸、長褸、針織上衣和冷帽，基本上每年冬季都會見到它們的蹤影，BLACKPINK成員Rosé就曾穿上這幾樣單品遊走冬季，大家不妨參與一下當中的穿搭技巧！

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跟Rosé穿搭長青皮褸

剛才提到的其中一樣單品是皮褸，這絕對是長青款，Rosé擁有多件皮褸，她試過穿著飛行員款式皮格外套在機場拍照，當日她在皮褸內穿上恤衫，再穿上鬆身黑色長褲，整體造型中性，但非常型格！

另外Rosé有一件棕色反領長皮褸，她內襯黑色超Deep V內衣和貼身短褲，內裡的性感中和了皮褸的硬朗，做到剛柔並重的效果。

Rosé走在巴黎街頭，就穿上西裝外套款皮褸，這一次她以休閒的窄身牛仔褲作配搭，上身穿超貼身黑色衫，不經意露出小蠻腰，簡單穿搭已充滿星味！

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Rosé穿長身大褸與針織上衣突顯時尚感

除了皮褸，Rosé亦愛穿長身大褸，她曾以oversize長褸配搭迷彩鬆身褲，內裡就穿灰色衛衣，即休閒街頭風結合優雅的長褸，再戴上一副型格墨鏡，感覺非常時尚！

而淨色針織上衣亦是冬季重點，作為潮人的Rosé當然不會錯過，她近日穿上一件灰色的針織衫，再將衫腳攝入西褲，頭髮則紮成可愛的孖辮，整體感覺簡潔大方，突顯Rosé優雅的一面。

冷帽顯臉小

再來當然就是冷帽，相信每個人家中都有一兩頂傍身，在冷冰冰的天氣，除了可以保暖，在懶得為頭髮做造型時，冷帽同樣大派同場！看看Rosé如何示範冷帽穿得時尚，她以簡約的杏色針織上衣配搭同色系冷帽，再配上大墨鏡，潮流感大增，而且顯臉小！

如果想跟Rosé同款？可以到ZARA與MANGO這兩個平民品牌挑戰類似款式，既實惠又可以緊貼潮流。

皮褸推薦：

ZARA人造皮革飛行員外套 HK$649

▲ ZARA人造皮革飛行員外套 HK$649

飛行員外套 ,圓領長袖和羅紋邊飾設計 ,有前口袋與前襟配拉鍊閉合。

MANGO大輪廓做舊效果皮夾克 HK$3,999

▲ MANGO大輪廓做舊效果皮夾克 HK$3,999

100%牛皮，做褪色設計，襯衫式領子和長袖，並有兩個側袋，胸前有拉鍊口袋。正面拉鍊開合和裝飾接縫。

ZARA 磨損人造皮大衣 HK$899

▲ ZARA 磨損人造皮大衣 HK$899

磨損效果大衣，劍領和長袖；側插袋，繫同布料腰帶兼拼接內襯。

ZARA人造皮革騎士外套 HK$499

▲ ZARA人造皮革騎士外套 HK$499

標準領外套，長袖配墊肩，拉鍊前口袋；下擺配同色系腰帶和金屬扣環，而正面交叉拉鍊閉合。

長身大褸推薦：

MANGO啡色羊毛大衣搭配手工腰帶 HK$1,399 （原價HK$1,999 ）

▲ MANGO啡色羊毛大衣搭配手工腰帶

羊毛混紡布料，手工設計，翻領V領。前部採用紐扣開合和可拆卸腰帶。

ZARA ZW COLLECTION 雙面布料羊毛混紡大衣 HK$1,399

▲ ZARA ZW COLLECTION 雙面布料羊毛混紡大衣 HK$1,399

長大衣採用羊毛混紡雙面布料製成；標準翻領長袖，翻蓋前口袋和後襬開衩，前襟配單排鈕扣。

針織衫推薦：

ZARA柔軟針織衫 HK$349

▲ ZARA柔軟針織衫 HK$349

圓領長袖針織衫，同色系羅紋邊飾。

ZARA 結飾鏤空針織衫HK$399

▲ ZARA 結飾鏤空針織衫HK$399.

高領針織衫，結飾設計和長袖。

ZARA 基本款針織衫 HK$299

▲ ZARA 基本款針織衫 HK$299

圓領長袖針織衫，綴飾金色鈕扣與羅紋邊飾。

冷帽推薦：

MANGO羅紋毛線帽 HK$169

▲ 粉紅色

羊毛混紡布料，絞花針織設計。

ZARA針織帽HK$169

▲ ZARA針織帽HK$169

翻摺針織帽 ，款式簡單百搭。

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責任編輯：Kiwi Lee