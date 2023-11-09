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兒童情緒丨女兒來不及整理頭髮恐上學遲到感焦慮 媽媽竟鼓勵咁做？

育兒資訊 14:35 2023/11/09

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外國一名媽媽，發現女兒因為趕唔切整理頭髮，擔心因而返學遲到，她竟然寧願鼓勵女兒咁做！

3次遲到記1個缺點，返學不單學業壓力大，品行各方面也潛在壓力！外國一名媽媽發現女兒因為來不及整理頭髮，擔心返學遲到而感到焦慮，在房間崩潰痛哭，媽媽不想女兒因小事而情緒失控，竟然破格鼓勵女兒咁做？

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該名外藉媽媽Ruthy也是美妝博主，早前在抖音分享影片，指女兒與她一樣天生一頭自然捲曲長髮，兩母女閒時要花不少時間打理髮絲。事發前一天的周日晚上，女兒決定要提前梳開髒辮，以便翌日早上可以迅速整理髮型不遲到。

星期一早上，距離上學時間只剩10分鐘，但Ruthy仍未見女兒踏出房門，而且門外隱約聽到女兒的哭聲，Ruthy馬上入女兒房間關心對方，她看到女兒驚惶失措，情緒崩潰地痛哭，她細問之下，原來女兒因來不及整理好頭髮而感到焦慮。

Ruthy意識到女兒情緒控制，當下沒有責備女兒，反要求她，

停不來，換上你的睡衣，躺下。

女兒未有即時聽從媽媽的決定，更要堅持上學。Ruthy著女兒深呼吸，試著放鬆自己的情緒，並藉此灌輸女兒情緒健康的重要性，無論面對任何壓力，Ruthy都鼓勵女兒應傾聽內心和大腦的需求，先學會自我照顧，適時休息及放鬆，才能維持身心靈健康。

我告訴她，世界上不應該出現讓你如此崩潰的事情。如果你因為一件事情而感到不知所措或不安，無論是打掃衛生、做功課或只是梳頭髮，那就代表你的身體正在發出警號，告訴你需要休息。

做法獲網民大讚

Ruthy鼓勵女兒逃學的做法，獲網民大讚，認為家長應教導子女正視情緒健康勝於學業，「「這就是我們教導孩子傾聽和察覺他們的情緒和心理健康的方法」、「我媽媽也不會迫我上學，他們知道我很努力，偶爾也需要休息，我現在是醫生了，我很感謝他們」、「說實話，我無法理解那些勤力上課的孩子，他們難道不會生病或感到疲倦嗎」、「你好像治癒了我心裡面的不快」、「你很棒，我媽媽大概只會說，沒人逼你弄頭髮，馬上給我滾去學校」。   

 

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責任編輯：王明芳

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