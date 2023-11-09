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【美食登陸】AMMO推閃爍「瑰麗暖心」下午茶　送每位食客925純銀Dancing Stone頸鏈

休閒消費 12:59 2023/11/09

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

AMMO與本地時尚輕奢首飾品牌合作，於2023年11月1日至12月31日期間攜手打造以閃爍瑰麗為主題的「瑰麗暖心」下午茶套餐。

位於金鐘亞洲協會香港中心的AMMO與本地時尚輕奢首飾品牌合作，於2023年11月1日至12月31日期間攜手打造以閃爍瑰麗為主題的「瑰麗暖心」下午茶套餐。

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精選甜點包括：椰子奶凍配雲呢拿馬卡龍、芒果熱情果蛋糕、海鹽焦糖朱古力撻以及白朱古力杯子蛋糕等。

而鹹點方面則有口感豐富的西班牙火腿配蕃茄清啫喱和迷你水牛芝士、香脆暖胃的脆炸辣肉腸橄欖意大利飯團、食材豐富的蛋沙律鮮蝦牛角包和令人一試愛上的脆炸法式奶油黃金多士等。

為提升滋味，峰師傅更特意自製玫瑰士多啤梨果醬，讓客人們配搭下午茶必不可少的英式鬆餅，同時設有凝脂奶油可供一併食用。

是次享用下午茶的食客，更可得來自日本原廠正版Crossfor懸浮專利技術的16吋925純銀 種子Dancing Stone頸鏈一條。

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責任編輯︰陳珈希

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