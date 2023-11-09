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夫妻放閃丨陳嘉慧送「肉嘴」賀老公生日　壽星興奮脷伸甜蜜放閃

娛樂 13:38 2023/11/09

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

陳嘉慧老公現真身！

在上月初，TVB小花陳嘉慧（Erica） 在深圳五星級酒店與拍拖半年的圈外男友Calvin拉埋天窗。Calvin在大婚當日未有與Erica一同受訪，相當神秘。

近日Calvin度過成為人夫後首個生日，Erica在IG限時動態上載與老公的同框短片，二人難得地高調放閃！

【娛圈喜事】陳嘉慧嫁圈外男友正式做人妻　否認雙喜臨門揚言會繼續當演員

陳嘉慧：HBD my xiabb！

日前，Erica在IG限時動態上放了一段與老公一同現身的短片，並寫著：「HBD my xiabb」，Erica稱呼Calvin做「小BB」，十分甜蜜！

在片中，Erica肉緊地向Calvin送上一個Kiss，身旁的壽星剛把脷伸入雙手拿著的香檳杯內，展現靈活的「舌頭功」，畫面搞笑！

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曾澄清老公並非富二代

Erica與Calvin的戀情曝光後，Calvin的背景也備受關注。有指Calvin姓夏，現年25、26歲。身為上海人的他，自小就在香港讀書，後來移居新西蘭生活，2015年升讀英國劍橋大學，即是為麥明詩師弟。而出生中產家庭的他，平時出入有司機接送，全家現時住在香港。

陳嘉慧在大婚當日與一班姊妹團接受傳媒訪問，她就澄清老公並非富二代、只是普通人，並大讚老公一百分。她又指對方的結婚誓詞很有文采，令其很感動。

最新影片推介：陳茵媺專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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