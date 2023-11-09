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鰂魚涌美食丨Taka Don聯乘TEEMTONEfai免費派雪糕　推行「Eat healthy, not less」健康之道

休閒消費 14:53 2023/11/09

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

一眾鰂魚涌打工仔和街坊有口福啦！

午飯時間最緊要把握時間，附近餐廳總列著長長的隊伍，排隊也花了一半lunch的時間！打工仔搵食艱難，短短一小時的午飯時間十分寶貴，分秒必爭，買外賣或叫外送成為了不少打工作的習慣。

座落鰂魚涌區的多國菜外賣店Taka Don，主打均衡飲食多國菜便當，結合不同創新味道，為你帶來不一樣的外賣體驗，推行「Eat healthy, not less」健康之道。

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聯乘TEEMTONEfai派雪糕

Taka Don為答謝一直支持的顧客，今個週末免費派發雪糕兩日，而送贈的雪糕更是與本地人氣雪糕品牌甜筒暉TEEMTONEfai聯乘。凡親臨本店購買任何便當，follow @takadon_hk 及 @teemtonefai，即送TEEMTONEfai開心果味雪糕一杯。數量有量，送完即止。

TAKA DON與本地人氣雪糕品牌甜筒暉TEEMTONEfai聯乘派發雪糕。

在繁忙城市的生活，如何達到均衡飲食？Taka Don推出9款便當，牛、豬、雞、蝦任君選擇，總有一款口味啱你！每款便當提供多款蔬菜、野菌和雞蛋，有齊身體所需營養。

A. 冬蔭炒鮮蝦牛油果便當 $78

冬蔭汁經過我們特別調配後，帶點酸辣口味，與蕃茄仔和牛油果這組合，原來好匹配！

B. Taka秘製醬雞翼便當 $58

雞翼用Taka秘製醬汁醃製，香煎後色香味俱備，有別於一般茶餐廳油炸式烹調。

C. 蒜香腰果雞胸絲便當 $68

烤腰果和雞胸絲含有豐富蛋白質，減肥瘦身、健身者大愛！

D. 柚子汁黑椒鴨胸 $68

黑椒鴨胸火炙後香口，再加柚子汁，Refreshing!!

E. 炭燒雞扒便當 $68

肉嫩多汁的雞扒再輕輕火灸，香氣即刻出哂黎！

F. 高野豆腐豚肉粒便當 $68

用高野豆腐去吸收調配過的醬汁，咬落多汁，加上手切粒粒豚肉，淡淡滿足！

G. 七味燒牛舌便當 $78

經長時間烹煮，牛舌肉質變得鬆軟，再輕輕火灸，香口而不韌。

H. Taka秘製炆牛肋條便當 $88

牛肋條用上Taka秘製配方炆煮，令味道有不同層次。每日自家新鮮炆製，有別於外面餐廳選用的工廠製牛肋條。

I. 黑松露野菌牛肉便當 $88

野菌與黑松露本是菇菌界的王道，再跟牛肉融合起來，簡直是黃金組合，Yummy！

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負責編輯：馮雪怡

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