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正能量｜傑出少年恩悅因哮喘踏上跳舞路　教師媽媽分享育兒經：陪伴最重要

休閒消費 17:56 2023/11/09

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

新春於電視台一次表演機會，讓恩悅從中領悟靈活變通的道理。（受訪者提供圖片）

孩子的成長，需要父母陪伴與扶持。獲選2023香港傑出少年的張恩悅，除了學業成績優秀，她在跳舞、朗誦、音樂等各方面也表現出色，獲獎無數。恩悅感激媽媽從小到大的陪伴與栽培，加上自律以及對學習的堅持，成就今天的傑出少年。
 

今年12歲的恩悅剛升讀中一，於沙田培英中學讀書的她正適應中學的新生活。在芸芸學生中脫穎而出成為2023香港傑出少年的恩悅，謙虛有禮，問她有何過人之處，她並沒有如數家珍般說出自己的優點，只娓娓道出面試當天的情況。

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在大組討論時，當在場的面試者大致都發表過後，恩悅在差不多完場時留意到席上有兩位同學並沒有發言，於是她主動打圓場邀請兩位同學發言。張媽媽估計，大抵因為恩悅顧及他人的表現為她加了不少分。

因哮喘踏上跳舞之路

升上中一後，恩悅要投放多些時間在學業上，不過，她同時堅持自己的興趣，沒有一絲鬆懈。恩悅自3歲半學跳舞、音樂和朗誦，在媽媽的悉心栽培下，各方面都表現優越，當中包括「第48屆全港公開舞蹈比賽：爵士舞少年組（金獎）」、「紫荊盃舞蹈大賽2020：小紫荊盃公開舞（兒童組銅獎）」、「第49屆全港公開舞蹈比賽：爵士舞少年組三人舞（金獎兼最佳表演獎，2021）」等。

恩悅透露，學習每種興趣的背後，原來也有各自的原因。「小時候我患有哮喘，媽媽為了我的健康着想，希望我可多做運動，於是讓我去學習跳舞；至於普通話朗誦，則是因為媽媽是一位普通話老師，她日常的工作都會訓練學生，因利乘便跟她學習。不過，其實我本身也喜歡跳舞、音樂和普通話的，我覺得這3種東西都需要表達自己，從中又可藉此抒發情感，我是一個喜歡表達自己的人，所以一直學習至今。」

獲選為 2023 香港傑出少年的張恩悅。（受訪者提供圖片）

張媽媽說當時女兒的哮喘症狀可不輕，病發時會出現嘶吼，需要進醫院聞氣。但自從讓恩悅學習跳舞後，發覺女兒的哮喘有明顯改善。加上她發覺恩悅原來在跳舞方面也很有天份，最重要的是女兒愈來愈喜歡跳舞，因此就讓她一直學習。

難忘演出經歷學會執生

恩悅跳的是爵士舞，她認為跳舞最困難的地方，就是拉筋和練習技巧的時候。「拉筋的時候會比較痛，另外，爵士舞當中也有很多芭蕾舞的技巧，要做到某一些動作會比較辛苦，肌肉需要懂得如何用力。」就是為了做到某些動作，恩悅不怕下苦功，堅持下去，當真的做到時，便很有滿足感。投入中學新生活後，恩悅也選擇參加學校的Dance Club，學校也給她一個難得的發揮機會，讓她編排一隻獨舞，恩悅也因此好好把握發揮。

在媽媽悉心栽培下，恩悅多年以來獲獎無數。（受訪者提供圖片）

恩悅又分享一次難忘的演出經歷。「今年新春，我有機會到電視台表演。我一直也很努力的練習，但就在表演前兩天，我到樓下公園玩耍時不小心弄傷了手腕，又痛又腫，當時真不知怎算，因人家一早已安排，若我缺席的話，好像不太好。我最終還是出席了，當時惟有避重就輕，以及轉換一些動作，最終演出順利完成。事後負責的職員表示看不出我的手腕原來受傷了。過程中，讓我學習到一個道理，就是凡事要靈活變通以及學懂執生。」

從失敗中學習

主修輔導學的張媽媽，教出優秀的女兒，請她分享教導女兒的心得，張媽媽坦言，自己也是不停在失敗中學習。「我也教導女兒不要害怕失敗，這就是成長型思維。失敗其實就是告訴自己有哪些不足的地方，然後作出檢討，過程中你有甚麼辦法去應對呢？然後你便會成長。其實，失敗就是一個成長的契機。很多小朋友都害怕默書，我跟恩悅說不要怕，我們從默書中找一些錯字出來，然後用方法記熟，這樣才會學懂。」

恩悅在媽媽的大愛中陪伴成長。（受訪者提供圖片）

張媽媽又謂，恩悅升上中學後，其實也有很大的壓力，這時候，孩子需要同理心。「我告訴她媽媽陪着她一起面對她需要面對的事情，在孩子成長的過程中，陪伴十分重要。」

除了媽媽不離不棄的陪伴和鼓勵，張媽媽感恩女兒是個十分自律和堅持的女孩。「好像疫情期間，她堅持每天做運動，於是跟着 YouTube影片跳舞，每天也定下一個目標要自己堅持做多少分鐘的運動，以及完成某些動作。現在升上中一，她也自動自覺溫習，每天預習，她的自律也令我感到欣慰。」

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普通話老師媽媽 分享朗誦心得

除了跳舞了得，恩悅也熱愛普通話朗誦，她曾參加「第73屆香港學校朗誦節詩詞獨誦-普通話小學五、六年級女子組」取得優良獎，背後有媽媽助攻。張媽媽擁有23年教學經驗，現於基督教香港信義會禾輋信義學校任小學老師。

問及訓練小朋友普通話朗誦有何心得，張媽媽認為讓孩子喜歡才最重要。「普通話校際朗誦節今年才開始回復實體，之前一直是透過錄影進行，學校也因此停止了訓練小朋友，很多時候靠家長在家自行訓練。我認為最重要是讓小朋友喜歡普通話，其次就是要明白誦材的背景和意思；第三，就是要陪伴小孩子。重點在我跟小朋友一起學習這篇誦材，我們一起去朗誦，這樣大家都會感覺開心以及享受過程。」

作者：陳淑儀

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