【中大畢業禮】段崇智因病缺席　副校陳金樑：獲中大學位代表對中華文化的尊重

▲ 署理校長陳金樑。（陳靜儀攝）

中文大學畢業禮今日（9日）在百萬大道舉行，中大校長段崇智因病未能出席典禮，改由常務副校長陳金樑主禮，他在致辭時多次提到內地，形容學生獲中大學位代表對中華文化的尊重；又寄語應屆中大畢業生凝聚能帶來更大的變化，期待他們為社會作出更多貢獻、帶來更多深遠影響。

中大頒授學位典禮（大會）今早在林蔭大道（即百萬大道）舉行，大批畢業生與親友到場參與。校方在典禮開始前宣布段崇智因事未能出席，其後校方發言人補充指校長身體不適。

陳金樑於致辭時指，學生經歷3年疫情，在不尋常及不友善的環境下畢業，適逢中大60周年校慶，添上獨特意義，並提及口號「甲子連心，任重志遠」，稱一個甲子代表一個周期的結束，同時為新階段的開始，意味應屆畢業生將展開人生新篇章；又慨嘆中大從荒蕪山嶺的院校，成為在世界享負盛名的世界級研究型綜立大學。

陳金樑表示，中大教育旨在提升學生專業知識外，更重要是培養學生對社會的責任感，因此提及中大校訓「博文約禮」的真義，希望學生有能力慎思明辨，以尊敬他人的心，為社會作出更多貢獻、帶來更多深遠的影響。他又以加拿大哲學家及教育家馬歇爾麥克魯漢（Marshall McLuhan）名言「在地球這艘太空船上並沒有乘客，我們都是船員」，寄語應屆中大畢業生凝聚能帶來更大的變化，盼他們將來與母校保持聯繫。

陳金樑又多次提到與內地，指香港有背靠祖國面向世界的優勢，肩負聯繫中國及全球的使命，而中大以結合傳統及現代，融匯中國及西方為宗旨。他更形容，學生獲得中大學位，代表對中華文化的尊重，期望學生做好準備，把握國家發展帶來的機遇，並利用「打通內地與世界大門的鑰匙」，履行社會責任，創造更好的世界。

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記者：梁凱婷