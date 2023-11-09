【中大畢業禮】段崇智缺席畢業禮　中大：段崇智發高燒及失聲已入院觀察

▲ 署理校長陳金樑。（陳靜儀攝）

中文大學畢業禮今日（9日）在百萬大道舉行，中大校長段崇智上任後首次因病未能出席典禮，改由常務副校長陳金樑主禮。中大發言人晚上證實，段崇智今日起床時發高燒及失聲，並入院觀察。

中大頒授學位典禮（大會）今早在林蔭大道（即百萬大道）舉行，大批畢業生與親友到場參與。校方在典禮開始前宣布段崇智因事未能出席，其後中大回覆查詢時指，他今日起床時發高燒及失聲，並入院觀察。

陳金樑於致辭時指，學生經歷3年疫情，在不尋常及不友善的環境下畢業，適逢中大60周年校慶，添上獨特意義，並提及口號「甲子連心，任重志遠」，稱一個甲子代表一個周期的結束，同時為新階段的開始，意味應屆畢業生將展開人生新篇章；又慨嘆中大從荒蕪山嶺的院校，成為在世界享負盛名的世界級研究型綜立大學。

陳金樑表示，中大教育旨在提升學生專業知識外，更重要是培養學生對社會的責任感，因此提及中大校訓「博文約禮」的真義，希望學生有能力慎思明辨，以尊敬他人的心，為社會作出更多貢獻、帶來更多深遠的影響。他又以加拿大哲學家及教育家馬歇爾麥克魯漢（Marshall McLuhan）名言「在地球這艘太空船上並沒有乘客，我們都是船員」，寄語應屆中大畢業生凝聚能帶來更大的變化，盼他們將來與母校保持聯繫。

陳金樑又多次提到內地，指香港有背靠祖國面向世界的優勢，肩負聯繫中國及全球的使命，而中大以結合傳統及現代，融匯中國及西方為宗旨。他更形容，學生獲得中大學位，代表對中華文化的尊重，期望學生做好準備，把握國家發展帶來的機遇，並利用「打通內地與世界大門的鑰匙」，履行社會責任，創造更好的世界。

對於校長段崇智缺席畢業禮，應屆畢業生鄭同學表示感到失望，「始終（段崇智）位高權重，今日亦是重要日子」，並就他事先向全校學生發信，指畢業禮是莊嚴的場合，稱「有點諷刺，他理應到場」，不過「再失望也試過，今次也不會例外」。他又認為不能以恰當與否定斷校方發信促請學生不要干擾典禮秩序的行為，「可能發生了很多事，站在學校角度可以理解，但今時不同往日」。

修讀工商管理學院的應屆畢業生凌同學亦表示，對校長缺席感到非常可惜亦沒有想過，原以為畢業禮會見到他，始終入學後並無見過他真人，但只能接受這個狀況。被問及會否就拉橫額慶祝畢業感到擔心或避忌，她表示現今時態有機會要避忌，主要會與朋友慶祝迎來畢業；不過亦指作為中大生及香港人會留意不同情況，而「會否作出行動是由當事人主宰」。

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記者：梁凱婷