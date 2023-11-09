產前調養︱女子懷孕初期疑小產服中藥安胎止血　中醫師拆解孕初期出血成因

▲ 女子懷孕初期疑小產，服中藥安胎止血，中醫師拆解懷孕初期出血成因。

孕媽媽懷孕初期「見紅」，都會非常緊張。註冊中醫師許莉藍表示，懷孕初期出血是常見情況，成因有很多，中醫則認為一般涉及3方面失調。最重要及早診斷治療，就能減低流產機會。

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許醫師有一位病人上年年中時發現月經延遲未至，自行驗孕發現成功懷孕 ，計劃生育一段時間的她當然十分開心，但孕5週時，因戶外工作勞累後，開始出現少量陰道出血啡暗色的情況，伴隨大便難及頭暈乏力等情況。

當時許醫師建議她去婦產科檢查，以排除其他異常出血原因，同時配合中藥治療。婦產科醫生診症後給予安胎藥，配合醫師開的補腎安胎止血中藥，4天後已經停止出血，不適症狀亦有改善，止血後病人繼續服了2個月中藥補腎安胎。病人在孕期中一切安好，配合醫師建議的食療，她在今年年初已經順利生產，母子身體健康。

出血成因

許醫師指出，懷孕初期出血其實是常見的情況，造成出血的原因很多，不一定都代表流產。常見出血原因如：

子宮內膜不穩定：早期胚囊著床時，子宮內膜較不穩定，會有出血情況。

黃體機能不足：經婦產科醫生診斷，補充黃體素（安胎藥）後便能使胎兒穩定不再出血。

排除其他異常出血原因還包括：

流產：先天胎兒缺陷/其他原因

子宮頸/陰道的糜爛/息肉

宮外孕：一般伴有持續性腹部絞痛

葡萄胎

再排除以上現代醫學出血原因，中醫對孕初期陰道出血的情況稱為「胎漏」；出血伴腰酸情況則稱為「胎動不安」。在中醫角度，「胎漏」或「胎動不安」一般涉及以下方面失調：

腎氣虛：父母先天體質較差，或過度勞累、大病久病傷及腎，傷腎耗精，胎兒缺乏腎氣滋養，致胎元不固。

虛熱：孕婦體質血熱或陰虛內熱；或孕初期過食辛辣煎炸食物，或感受熱邪，血熱傷胎，令子宮環境不利胎兒的生長。

血虛：母體本來氣血虧虛，或久病、大病耗傷氣血，或孕後思慮過度，勞倦傷脾，脾胃功能失調，氣血生化不足，氣血虛弱，不能滋養胎元，致胎元不固。

安胎中藥及養生貼士

在醫師辨證論治下，會給予病人補腎/涼血/養血的中藥，並配合安胎止血中藥。醫師常用的安胎中藥包括：黃芩、白朮、杜仲、菟絲子、桑寄生、續斷、阿膠等。若能及早發現出血情況，及早診斷及治療，可減低流產機會。

許醫師提醒，孕初期的媽媽，要注意不要做過多勞累工作，注意休息定時。同時保持心情放鬆也十足重要，避免情緒緊張。另外，飲食要均衡，如惡心嘔吐嚴重可飲生薑、紫蘇葉茶止嘔。最後，如果出血量多色鮮紅，伴有劇烈腹痛及其他不適，要立刻求醫。

▲ 許莉藍 註冊中醫師。於仁美專科中醫診所應診、香港中文大學理學碩士（中醫全科） 、香港浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士（榮譽）、主要治療不孕及婦科疾病（子宮肌瘤、子宮內膜異位症、多囊卵巢綜合症，一般月經不調等）。

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責任編輯：張沛