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【秋冬美食】歷山酒店推金秋「蟹」逅和牛自助餐　買2送1優惠再送大閘蟹

休閒消費 13:21 2023/11/09

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歷山酒店推出金秋「蟹」逅和牛自助餐。

為慶祝歷山酒店開業2周年誌慶，除了提供「*買2送1」優惠以感謝賓客支持外，由即日起至12月10日全新推出以時令食材入饌，炮製多款蟹饌及和牛等菜式的金秋「蟹」逅 ･ 和牛自助餐。

最新影片推介︰

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晚裝穿搭貼士丨晚裝打底唔容易 可宜教戴Nude bra貼士

滋味美饌包括大閘蟹、蟹油蒸小籠包、芝士蟹肉海鮮焗蟹蓋、星加坡胡椒炒蟹、慢燒美國和牛肩胛肉眼、澳洲M7和牛壽喜燒等；品嚐多款冰鎮海鮮如即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、黑毛豬叉燒、寶雲酥焗羊架、招牌芒果拿破崙及Mövenpick雪糕等，讓您與親朋好友揭開美食之旅的序幕。

*惠顧 2 位成人自助午餐/晚餐，1 位小童可享免費優惠 (另收原價加一服務費)

*每位付費食客奉送精選「大閘蟹」1 隻

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責任編輯︰陳珈希

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