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堅持追夢｜退休幫辦潮玩cosplay圓舞台夢　創立劇社赴法演出廣東話劇

休閒消費 17:07 2023/11/09

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

區麗娟（Sandra） 是食環署高級衛生督察，退休後為圓夢創立劇社演出話劇，近年更對cosplay產生興趣。

退休後心境如何調適，向來是一大學問，有長者認為不被俗務纏身，正是人生下半場精彩的開始。區麗娟（Sandra） 之前是食環署高級衛生督察，退休後為圓夢而參演話劇，甚至曾遠赴法國亞維儂藝術節演出話劇《剪辮記》，近年亦漸對cosplay產生興趣，不囿於年齡，保持好奇的心態方可活得充實。

說到玩cosplay扮《鬼滅之刃》的蝴蝶忍，65歲的區麗娟自言是初哥，是為長者社企尊賢會籌辦的活動，踏慣台板的她真箇躍躍一試。「本身愛挑戰新事物，4年前去深圳拍過些漢服照。後來返內地旅行，見到廟宇有人?住支劍扮俠女好型，英姿颯颯，所以就扮蝴蝶忍。」

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Sandra說之前沒接觸過動漫，但一齊玩的同好有的是家庭主婦。「根本未試過化粧，都想衝開一點障礙，發現自己另一面。個粧可愛些，心境都變得後生，下次有機會都想參加動漫節，觀摩一下。」

Sandra自幼喜歡表演和藝術，就讀band 1的英文書院，曾代表中學獲得校際音樂節連續3屆冠軍，小學及中學也有參與話劇及音樂劇演出。「我們是修女學校，唸書時格外愛看歌舞電影，《窈窕淑女》、《仙樂飄飄處處聞》、《亂世佳人》等等，都會唱戲內經典的action songs，甚至出過校際音樂節的唱片。」

屠房返工斡旋肉商

中七畢業後，Sandra於1979年入職政府當見習衛生督察，到2004年位至高級衛生督察。仕途生涯中，她最難忘是2000年啟用的上水屠房。「當時剛開幕，我是第一位駐場的高級衛生督察，但問題多多，一是豬肉過熟，令肉商不滿，或者豬雜不衛生，與五豐行經常開會，我就改用專業設計的不繡鋼卸水板解決問題。」

區麗娟於2016年演出「世藝劇社」的《十個月之後》。（被訪者提供）

Sandra說遊走於官僚和基層肉商之間，黑白道均有接觸，作為一個女性正可以柔制剛。「就是抬豬那些大哥，見到我一句粗口也未講過，他們其實個性率直。種種經練，也富豐了我的人生體驗。」

退休後的Sandra，終於可全身投入她鍾情的表演藝術之路，報讀廣播劇、配音、以至粵曲等，並以學到的知識當義工，服務社會。2009年參加「耆康會」話劇班，由「中英劇團」的黃振輝擔任導師，Sandra說算是正規的戲劇訓練，也讓她圓夢。

法國亞維儂藝術節演出

「課程內容包括練聲、咬字等，這是基本功。班內都從遊戲中學習，以培訓長者的想像力、執生能力，肢體動作等，有時上到台會漏台詞，如何兜返好考智慧。」Sandra說長者學戲劇，困難之處是他們有時較少見人，會怕面對觀眾及鏡頭。「故要克服尷尬及練聲，大家一同綵排，鍛練記憶力，上堂時大家也很開心。」

區麗娟演出的《剪辮記》，後來到法國亞維儂藝術節演出，觀眾都滿有興趣。（被訪者提供）

Sandra與一群長者，於2011年5月成立「世藝劇社」， 其後也參與「中英劇團」的《耆英大匯演》及《禧戲劇場》共7次的演出。 2018 年6月，Sandra更與「世藝劇社」其他5位成員，遠赴法國亞維儂藝術節演出話劇《剪辮記》，故事發生在19世紀末，講香港某少爺要去辮子以到西醫書院面試的故事，中間經歷家庭間新舊文化的衝擊，法國觀眾看自有一番味道。「當然用廣東話的，但有一段生旦對唱，當中有法文字幕介紹，輔以場刊都大致明白內容。」

自演出舞台劇後，Sandra都說多留意身邊不同階層人士的動作、說氣，從而模仿參考。「況且中英劇團時有免費票給我們長者，獲益良多。」能與團隊共同演出，活到老學到老，其喜悅自能感染身邊人。

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尊賢會舉辦《開心大笪地》

由長者玩cosplay，背後的推手正是社企尊賢會。會成立創新且可持續發展的安老服務，積極推動「活躍銀齡」(Active Ageing)，創造跨代的共融環境，引入多元化的活齡活動，提升長者的身心健康，享受社交生活。

一眾長者會於尊賢會的《開心大笪地》中作cosplay打扮，演繹《鬼滅之刃》中禰豆子、蝴蝶忍等角色。（被訪者提供）

由尊賢會主辦，創伶匯策劃，首屆《萬通保險呈獻：開心大笪地》將於11月11至12日荃灣愉景新城舉行，旨在走入社區推廣「幸福地老」新潮流，出席嘉賓還有開心大使胡楓，活動有表演、體驗活動、工作坊和市集攤位等，老友記不容錯過。

記者：馮柏偉

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