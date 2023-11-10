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美食速報｜觀塘3間民間美食小店　歐錦棠至愛藥膳崩沙腩【內附地址】

休閒消費 09:57 2023/11/10

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

觀塘東廣場和毗鄰的觀塘廣場就是臥虎藏龍之地。

觀塘區總是叫人又愛又恨，區內交通繁忙，早已「享譽盛名」，在這車水馬龍的商貿區，同時蟄伏了不少高質小店，「搵食」絕對沒煩惱！

今次介紹的東廣場和毗鄰的觀塘廣場就是臥虎藏龍之地，既有肥姐媳婦新開的港式滷味店、吃不吃羊都一定認識的黑山羊專門店，還有經藝人吹捧後瞬間爆紅的藥膳牛腩等等，看著吃著，你會發現：高手真的在民間！

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無敵東九龍崩沙腩

喜歡吃牛和羊的朋友，在觀塘還有個好選擇，就是被藝人歐錦棠近日在facebook 大讚的「海福」。據區錦棠說，海福是他去觀塘必吃的首選餐廳，並留言：「其藥膳崩沙腩已經無敵東九龍。」因為近日秋風起，他再試了咖喱手抓羊，一試之下竟不能自拔。「羊肉夠腍夠惹味不在話下，更大件事的是，我明明知道老闆本來是做涼茶，搞藥膳食品很合理，但想不到它的咖喱竟然出色到一個點」，他將整個咖喱汁當湯喝掉，之後不單不覺得口渴，整個星期還心思思想再吃云云。

他這個post共獲得5千多個讚好、200多次分享，看來吸引不少網民青睞。記者這天亦慕名到訪，因為不吃羊，所以試了「無敵東九龍」的藥膳牛腩，以及令人「心思思」的咖喱牛腩，前者的確無得彈，味道香濃，牛腩亦炆得軟腍入味，配撈麵吃一流；後者看似善良的咖喱，先是嘗到甜味，之後是狠狠的辣勁，自問沒能力「當湯飲」，不過卻肯定是好吃！

【海福Special】被歐錦棠譽為「無敵東九龍」的藥膳牛腩，湯底分上，味道濃郁，牛腩亦十分軟腍。（藥膳牛腩 + 葱油拌麵綫 $83）（曾海倫攝）



海福Special
地址：觀塘成業街7號東廣場G16-17號舖（另有「海福小館」設於觀塘廣場地下）
電話：2110 1580
營業時間：每天12:00 - 21:00

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羊肉小店

「明記黑山羊專門店」是區內著名羊肉店，不吃羊的人都會聽過其大名。店主Tony Ko說，餐廳主力做牛和羊。「香港全年都做羊肉的粉麵店不多，只有1、2間，再加上爸爸很喜歡吃羊腩煲，每年冬天都會做，想將這味道發揚光大。」

因應不同季節，餐廳採用了澳洲、新西蘭、英國及內地的羊肉，出水之後，加入當歸、熟地、黨參等十多種藥材炆2個多小時，用來配麵的羊湯更加講究，將炆過羊肉的湯汁加入羊脾、羊骨等，分兩天熬共7小時才完成，「之前我們店位於商場中庭位置，因為羊味太濃而被投訴，現在搬到商場旁邊，待到晚上才煲湯，還須用上強勁的抽氣扇。」

明記最受歡迎的美食榜當然離不開羊，首位是羊腩米線，第三位是黑山羊米線，前者腩肉更肥、更香、帶骨，後者則是較瘦、熬了7小時的羊脾，各有不同風味，Tony表示，他們冬天每日可以賣到3隻羊，夏天亦有1.5隻，銷量驚人。至於美食榜第二位則是厚切紅燒牛肉上海麵，「雖然成本高1倍，但我們仍會使用金錢腱，牛肉每塊厚切成1厘米，經過炆煮1.5小時後軟腍入味。」

【明記黑山羊專門店 】羊腩米綫（$64）和黑山羊米綫（$54）都是鎮店之寶，冬天每日可賣出3頭羊。（曾海倫攝）

而為了讓不吃羊的朋友都有所選擇，明記還有提供車仔麵，「我父母於觀塘廣場的『明記食店』已有20多年歷史，主打車仔麵，他們共提供64款車仔（送)，我們則有約30款」，近日秋風起，Tony亦已推出羊腩煲應市，足一磅羊腩配上馬蹄、冬菇和枝竹等，另外還奉送濃湯和檸檬葉腐乳，想在家中舒舒服服吃羊腩煲毫無難度。

明記黑山羊專門店 
地址：觀塘成業街7號東廣場地下G13A&G15號舖
電話：2462 3838
營業時間：每天10:30am - 10pm

小紅書至愛滷味店

喜歡港式滷味小食的人，一定認識旺角的「肥姐小食店」，經內地社交平台再谷一谷，現在門口人龍已見首不見尾，肥姐細仔在尖沙咀開的「第三代肥仔小食店」一樣其門如市，至於今年8月在觀塘廣場開業的「青蛙仔香港地美食」，則是由肥姐大新抱鮑秀根（Eva）主理。

Eva本身從事酒店業，工作需要經常四圍飛，生兒育女後，她需要在事業和家庭中取捨，以家庭為重的她最終辭去了酒店工作，並於奶奶的肥姐小食店幫忙，一做就是14年，直至女兒最近入讀大學心儀學系，她與做中廚的丈夫商量後，決定在觀塘開展自己的事業。

肥姐那麼出名，為何新店會改一個風馬牛不相及的名字？「因為丈夫的別名是『青蛙』，囝囝又說用『記』字很老套，所以就命名為『青蛙仔』了。」Eva邊說邊笑，完全是幸福人妻的模樣，現在就算是店舖商標，子女都有份參與設計，絕對是一家人愛的見證。

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奶奶和叔仔的滷味店分別開在旅遊區，青蛙仔則選址九龍東，決意服務區內街坊。Eva表示，他們的貨源、配方、醬料等都和肥姐相同，他們更加入了鮑魚仔，「老實說不是甚麼高質貨，不過很受附近的打工仔歡迎，他們說放工能吃串鮑魚很幸福。」

祖籍汕尾的Eva自小吃父母親手打的魚肉丸，她和二哥商量後，希望能有一款食物能紀念父母，魚丸自是不二之選。「爸爸已過身，媽媽老了不能自己打魚丸，所以我們的是來貨，是試過最接近家鄉的風味。」雖然新店只開張短短2個月，不過Eva已計劃11月於荃灣天地二期開設第二店，也會有馬鮫魚肉丸賣，到時荃灣街坊又有口福了。

青蛙仔香港地美食
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場M樓M14號舖
電話：9327 8157
營業時間：星期一至五12nn - 9pm，星期六至日12nn - 8pm

記者：曾海倫

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