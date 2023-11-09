不正常愛情研究所丨《聲夢2》金永衡被女友迫放閃宣示主權　攝影師爆戀上準新娘

▲ 《不正常愛情研究所》今晚主題是「情侶合照」。

J2節目《不正常愛情研究所》今晚（10月9日）播出一集，除文頌男（Koba）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、陳國麟（Doniven）、胡敏芝（Karen）外，《聲夢傳奇2》歌手金永衡（Kim）加入擔任主持。

今集題目為「情侶合照二三事」，節目一開始，所有主持被要求自備一張同伴侶的親密照分享，為保私隱另一半的樣貌都被貼紙遮住。

當中最矚目為單身多時的前空少陳國麟，他被發現再度出pool分享了一張跟女友咀嘴的合照。當Jojo八掛想撕開貼紙，一睹Doniven女友樣貌時，嚇到他即刻想搶回照片。

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▲ Doniven力保同女友私隱。

Kim慘被迫供

至於Kim提供了一張聖誕節期間，同女朋友鼻貼鼻的照片，非常甜蜜。

新來新豬肉自然成為各主持「迫供」對象，Kim透露該張相出自路人手筆︰「影咗3、4次，搵路人影都好尷尬。平常我自己唔甫相，通常放相都係交功課，因為女友會話：『有冇搞錯呀，咁耐都唔post（相），無人知我哋拍拖？』咁我就要甫相。」

講故事部份Kim分享了一段英國讀書時靚仔同房的故事，他手舞足蹈說︰「嗰時好興交友Apps，唔知點解我位同房，每日可以搵到個女伴上嚟。每次佢『做完嘢』都會用手機幫佢哋影裸照。」

而每次都會開心分享，Kim自言感覺並不良好︰「我都鍾意睇裸照，唔係虛偽嘅，但個下見到感覺好侵犯人私隱。」

▲ Kim自言甫相上網是滿足女朋友要求。

攝影師戀上新娘子

今集「有故事的人」為專業攝影師Steven，節目中大談行中逸事，最爆一單是有攝影師影pre-wedding相時，竟然戀上新娘子。各主持聽後顯得非常驚訝，都關心後續發展，Steven輕描淡寫話︰「之後咪佢哋pre-wedding囉。」

Steven講到入行以來，最離奇一趟是為一對新人影婚禮照。由早上踏入女家準備拍接新娘照開始，由新娘、姊妹到伴郎，全日無一人展現過笑容，而且愁眉深鎖。

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