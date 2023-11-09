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【夜樂西九】西九11月連續三個周末辦活動　設特色餐飲現場音樂表演

社會 13:38 2023/11/09

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

西九文化區將於11月連續三個周五至周日舉辦「夜樂西九」活動。

西九文化區將於11月連續三個周五至周日舉辦「夜樂西九」活動，現場設特色餐飲、現場音樂表演。此外，M+將於11月12日迎來開幕兩周年，當天將免費開放標準門票展覽。M+觀眾可於參觀博物館後參與「夜樂西九」活動。

「夜樂西九」首周末活動詳情如下：

  • 11月10日（星期五）晚上6時至10時
  • 11月11日（星期六）及12日（星期日）下午4時至晚上10時

藝術公園三個地點包括藝術廣場、海濱草坪東面及海濱平台設有餐飲攤位，提供來自世界各地的經典及現代美味街頭美食。

在FAM囍公館（藝術公園地下 1-3 號舖）及留白 Livehouse （藝術公園自由空間地下），餐廳外將特設外賣餐飲攤位，提供精美小食及各類飲品、手工啤酒及其他酒精飲品。而金玡居（香港故宮文化博物館地下低層）將設外賣啤酒攤位。

持有M+及香港故宮文化博物館門票者可於西九文化區內餐廳、輕食店、美食車及商店享有特別優惠。餐飲攤位的營業時間為11月10日下午 時至晚上10時，以及11月11日至12日早上11時至晚上10時。

現場音樂表演首周末（11月10日至12日）節目如下：

此外，於11月10日至11日（星期五至六）在留白 Livehouse舉行的「自由空間音樂擊」將為觀眾帶來精彩表演：美國著名洛杉磯音樂學院主修低音結他演奏的Vinc Chan將於11月10日駐場一整晚，夥拍結他手Eric Chong、鼓手Jon Bernard、鍵琴手 Barnaby Lu及口琴手Gordon Lee，演繹精心編排的原創爵士樂曲。而於11月11日的演出包括本地搖滾樂隊Diamond 6 ，亦有四人樂隊eli聯乘資深唱作音樂人Seasons Lee。

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記者：黃穎津

 

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