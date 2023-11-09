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一人一花丨幼兒園小學生一人一花計劃 5大種植萬壽菊貼士

升學教育 15:33 2023/11/09

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今年「一人一花」是萬壽菊，五大種植貼士，陽光充足至關鍵，更要適時「摘心」助開花。(iStock圖片)

康文署一年一度的「一人一花」計劃又開始，今年主題為萬壽菊，11月開始陸續派送花苗到學校，唔想再做植物殺手，爸爸媽媽快啲記低以下5大種植貼士，務求花卉「欣欣向榮」、「花如人嬌」。

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萬壽菊(Tagetes erecta)隸屬菊科萬壽菊屬(Tagetes )，是一年生草本植物，原產於墨西哥，輾轉傳遍世界各地，適合種於花壇，作觀賞花卉。萬壽菊品種繁多，有高矮性之分，而花形亦有單重瓣之別。花瓣呈波浪狀，色澤豔麗，有白、黃、金黃、橙黃、橙紅等色，花期長。

萬壽菊主要以播種繁殖，春、秋、冬三季均可播種，種子發芽率極高。花期因播種期而異，秋播種，春開花；春播種，夏秋兩季開花。花期甚長。由種子發芽生長到開花，需時約60至90天，視乎品種而定。

萬壽菊不易受病蟲侵害，惟葉斑病、莖腐病、銹病、飛蛾及蚜蟲等病蟲害除外。如發現有病蟲侵害，應立即除去受影響部分，並施用有效殺菌或殺蟲藥。

萬壽菊花色豔麗，花期長達數周，不單可用於堆砌花壇、布置屋頂花園及盆植，亦可用作插花、花圈和花籃的材料。

以下是萬壽菊5大種植小貼士：

萬壽菊護理小貼士(康文署提供)

首先在溫度控制方面，應給予合適的生長室溫，以及提供充足的陽光。由於萬壽菊喜溫熱而不耐寒，生長適溫介乎攝氏15度至30度，家長應選擇溫暖地方放置盆栽。當小朋友把植物拎回家，家長可先上盆，將它放在遮陰地方一週後，再放在陽光直照。萬壽菊喜愛光照，故此充足的日照對其成長至為重要，若缺乏陽光加持下，一直於半陰處種植，可致條徒長軟弱，開花減少。

其次，泥土方面要具備良好疏鬆排水，更要適時摘心。萬壽菊喜愛含豐富有機質及排水良好的土壤，土壤酸鹼值為pH6至6.5，並須在日照充足的環境下生長。當幼苗達10厘米高時可「摘心」，即以將最頂的2至4塊葉摘走，藉以增加分枝，促進開花。如欲控制花朵數量和大小，可摘除側花芽。

三是在栽培萬壽菊，肥料並非必需的，若要花苗快高長大，移苗曷可預先施肥，到了移苗後方面，宜每隔兩至三周施肥一次，薄肥多施，切忌施放過多「氮肥」，以免花朵變小。至於追肥，須以氮、磷、鉀三種主要元素的肥料為主，亦可加入小量銅、錳、硼等微量元素。

第四是開花期間應小心澆水，不要讓水留在花朵上，以免讓其腐爛。亦要小心留意泥土的乾濕度，若發現泥土表面看起來乾燥，甚至開始龜裂，是植物需要澆水的信號。家長更可用手指或專業的濕度計來測試土壤的濕度。以第二個指節的深度為標準，如果土壤感覺乾燥，則需要澆水。

最後是定時修剪，若定期修剪可以促進植物的健康生長和形態，剪掉蟲害和枯萎的枝葉，避免過度生長和葉面積過大。假如葉面過於密集時，適當的修剪可令植物通風，減少病蟲害。

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責任編輯︰王明芳

 

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