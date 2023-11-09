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胡渭康慈善騷為義工組織籌款　韋綺姗顏志恒支嚳儀暖心支持

娛樂 13:48 2023/11/09

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胡渭康舉行《 Love Returns 慈善演唱會》。

經常參與義工工作的胡渭康 （William） ，將於2024年1月4日在伊利沙白體育館舉行《 Love Returns 慈善演唱會》，為在香港成立已超過 50 年的「義務工作發展局」籌募經費。

胡渭康一直以來低調行善，他表示做義工時會遇上很多突發狀況，要學懂執生，也隨時須要作出危機處理。

今次演唱會William亦邀請圈中好朋友參與演出，如韋綺姗、文佩玲、顏志恒、魏嘉信及支嚳儀等嘉賓歌手，記者會上，「義務工作發展局」主席彭韻僖律師表示很感謝今次 William 和其他嘉賓歌手的善舉。副主席劉詩韻小姐表示：「今次演唱會能夠發揮團體精神，大家在分工合作時也能推動音樂文化，亦可推廣義工精神。」

文佩玲及顏志恒有工作在身外，韋綺姗、魏嘉信和支嚳儀也親臨現場分享過往做義工時的難忘故事；音樂總監Phoebus Chan說會和胡渭康設計一份最好的歌單，送紿買飛入場支持的所有觀眾。

彭主席更找了她的音樂人好友黃尚偉撰寫了新曲《這一個家》，William主唱及參與填詞。Conrad分享創作靈感，義務工作發展局亦將這首新歌送給今年劊立 50 週年的房屋委員會，答謝他們多年以來支持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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