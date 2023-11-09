【中大畢業禮】中大生舉牌收集同學意見、瞓地請願　被校方指違規帶走

▲ 兩名中大生展示黑紙板，呼籲同學寫上意見及感受。（陳靜儀攝）

中文大學畢業禮今日（9日）起一連三日舉行，今早有2名中大學生在在百萬大道大會典禮場地附近的烽火台旁舉起黑色紙牌，鼓勵同學以紙條寫下對中大的期許，隨即有校方職員到場了解，亦有保安築起人鏈，將他們帶離現場；校方亦未有回應會否對涉事學生進行處罰。

近年中大畢業禮不時出現學生請願、示威，去年就演變成學生與保安之間的口角衝突，最終要報警處理。段崇智及陳金樑昨日事先向全校學生發信，指畢業禮是莊嚴而隆重場合，絕不容許任何干擾秩序的行為，提醒學生務必時刻遵守本年發布的榮譽準則及學生行為守則；昨天畢業禮保安明顯加強，多處張貼了相關規則告示。

惟今早仍有2名中大生舉起紙牌，鼓勵學生以紙條寫下對中大的期許，包括「我希望之後嘅中大」、「如果中大無咗……就再唔係中大」。該名男學生表示，受疫情影響，大學近年出現很大變化，新生亦對大學概念模糊、欠缺歸屬感，因此希望藉此與同學進行交流，了解他們對中大的看法，包括身分認同、構成歸屬感的因素。他更認為，應屆畢業生是最後一屆經歷過疫前生活的學生，向他們收集意見能帶出不同的見解。

被問及會否擔心遭校方處罰，該男學生認為自己並無作出任何違反校規的事，若阻礙到他人會作出調整，倘被校方追究亦會作出解釋。他強調舉行活動並非想阻礙畢業典禮進行，亦無意宣揚任何事。

兩人逗留約10分鐘後，校方職員隨即到場了解，中大學生事務處長譚綺琳向涉事學生表示，畢業禮現場人多，須控制人流，因此呼籲他們離開，更聲稱願意協助學生舉辦活動，但解釋指畢業典禮並非一個適當場合。同場有大學保安進行錄影，並向學生讀出「畢業典禮管理守則」，指禁止展示及派發未經校方批准的傳單及標語等；保安其後更築起人鏈，阻擋記者採訪，並將兩人帶到學生事務處辦公室。

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另外，下午1時許，再有1名男子躺臥在百萬大道的地上，他身上貼有多張寫有「雙失」、「理想破滅」、「無盡asm（功課）」及「zoom」等字句的紙張，表示抗議。有校方職員接獲消息後亦隨即到場，勸喻他站起來，再由保安將其帶離現場。被問及會否對涉事學生進行處罰，譚綺琳則未有正面回應，僅表示校方會就事件進行商討。

中大事後回應表示，有兩名學生在會場附近、未經校方許可下展示標語，亦有學生躺在地上對其他出席人士構成滋擾，有關行為違反「畢業典禮管理規則」。校方獲悉有違規事件發生後，已安排保安到場維持秩序，而有關學生在學生事務處職員勸諭後，亦終止有關違規及滋擾行為。中大重申，絕不容許任何干擾秩序的行為，若學生違反《榮譽準則及學生行為守則》，將按照現行適用的政策及程序處理。

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記者：梁凱婷