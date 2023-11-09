【中大畢業禮】兩學生百萬大道舉牌　遭保安築人鏈帶走 

▲ 兩名中大生展示黑紙板，呼籲同學寫上意見及感受。（陳靜儀攝）

中文大學畢業禮今日（9日）在百萬大道舉行，2名自稱中大學生在典禮場地外的空地舉起黑色紙牌，鼓勵同學以紙條寫下對中大的期許，隨即有校方職員到場了解，亦有保安築起人鏈，將他們帶離現場；校方亦未有回應會否對涉事學生進行處罰。

2名自稱中大生舉起紙牌，鼓勵學生以紙條寫下對中大的期許，包括「我希望之後嘅中大」、「如果中大無咗……就再唔係中大」。該名男學生表示，受疫情影響，大學近年出現很大變化，新生亦對大學概念模糊、欠缺歸屬感，因此希望藉此與同學進行交流，了解他們對中大的看法，包括身分認同、構成歸屬感的因素。他更認為，應屆畢業生是最後一屆經歷過疫前生活的學生，向他們收集意見能帶出不同的見解。

被問及會否擔心遭校方處罰，該男學生表示「無得怕」，認為自己並無作出任何違反校規的事，若阻礙到他人會作出調整；若被校方追究亦會作出解釋。他更強調，舉行有關活動並非想阻礙畢業典禮進行，亦無意宣揚任何事。

兩人逗留約10分鐘後，校方職員隨即到場了解，中大學生事務處長譚綺琳向涉事學生表示，畢業禮現場人多，須控制人流，因此呼籲他們離開，又聲稱願意協助學生舉辦活動，不過畢業典禮並非一個適當場合。同時，亦有保安進行錄影，並向學生讀出「畢業典禮管理守則」，指禁止展示及派發未經校方批准的傳單及標語等；他們其後更築起人鏈，阻擋記者採訪，並將兩人帶到學生事務處辦公室。

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另外，下午1時許，再有1名男子躺臥在百萬大道的地上，他身上貼有多張寫有「雙失」、「理想破滅」、「無盡asm（功課）」及「zoom」等字句的紙張，表示抗議。有校方職員接獲消息後亦隨即到場，勸喻他站起來，再由保安將其帶離現場。被問及會否對涉事學生進行處罰，譚綺琳則未有正面回應，僅表示校方會就事件進行商討。

中大畢業禮以往都會出現學生示威事件，去年更演變成衝突，最終要報警處理。段崇智及陳金樑今年事先向全校學生發信，指畢業禮是莊嚴而隆重場合，絕不容許任何干擾秩序的行為，提醒學生務必時刻遵守本年發布的榮譽準則及學生行為守則。

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記者：梁凱婷