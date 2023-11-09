蝨患危機｜床蝨席捲南韓全國現30宗蟲害通報　專家拆解2大成因

▲ 床蝨席捲南韓，有日本專家就分析2大導致床蝨爆發的成因。

近日床蝨問題直捲南韓，情況遍及酒店、學生宿舍、地鐵等多個公共場所，當地官員表示正在加強蟲害防治措施和檢查，以防止床蝨蔓延。而與南韓僅一海之隔的日本，近年亦有床蝨增加的現象，當地就有專家拆解床蝨爆發成因，指出氣候變化及床蝨的抵抗力，可能導致牠們比以往活躍。

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據路透社報道，南韓官員表示全國目前接獲約30宗疑似蟲害的通報，當中包括一間位於仁川的傳統澡堂「汗蒸幕」，以及東南部城市大邱的一所大學宿舍。

韓國總理辦公室於周二（7日）開啟為期4周的活動，將檢查公共設施和蟲害防治措施。負責帶領是次活動的南韓國務調整室第一次長朴購然（Park Ku-yeon）在會議上表示：

隨著報導不斷出現，公眾焦慮是不可避免的。

他又指出，被稱為「考試院」的小型宿舍及單間套房最容易受到影響，因此呼籲地方當局提供支援。而除了南韓，僅一海之隔的日本亦成重點關注對象。據日媒報道，床蝨近年在日本亦有增加趨勢。日本控制蟲害協會就指，床蝨問題在戰時十分普遍，但從70年代起，由於衛生條件改善，加上各種殺蟲劑開始普及，個案便大幅減少。

然而日本近10年的床蝨報告個案又出現上升趨勢，協會表示，2009年度全國接獲的床蝨報告有130宗，但至2022年度已大幅增至683宗，增幅達5倍以上。

至於床蝨爆發成因，協會就指出，床蝨在氣溫20度以下的天氣會進入冬眠狀態，但受氣候變化影響，11月氣溫仍有20度以上的日數增加，可能是導致爆發的原因之一。兵庫醫科大學皮膚科學教授夏秋優就表示，酒店和旅館等地方的溫度較暖和，因此床蝨幾乎不會休眠。

另一可能導致床蝨爆發的原因則為一般殺蟲劑逐漸對牠們無效。協會表示，過往民眾只需購買超市販賣的殺蟲劑，基本上便能控制床蝨蔓延，但近年床蝨對殺蟲劑的抵抗力似乎愈來愈強，很多時候都需要求助滅蟲公司，方能處理。

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責任編輯：羅嘉欣