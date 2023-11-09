選校疑惑︱港媽欲給孩子挑戰名幼港爸難理解勸讀Happy School　港媽：出來點樣同人爭？

▲ 家長會給小朋友讀happy school定係學術性重的幼稚園?

11月是幼稚園面試的季節，雖然移民潮下學位沒有以前般緊張，但一些名校幼稚園仍然受到家長追捧！有港媽就在網上討論區發文指想小朋友挑戰學之園，不過爸爸就不理解為何不讓小孩讀Happy school，夫妻意見不一，而發文更引來網民熱議！

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有港媽在網上討論區「香港幼兒園幼稚園情報分享交流區」發文，她表示想小朋友挑戰名幼學之園，但爸爸就反問為何要讀名校，小朋友年紀小應該讀happy school，但港媽就反駁「名校點解係名校，因為佢培養到啲好嘅學生出嚟」，港媽亦深明不是100%培養到好學生，但她只是想提供最好的資源給小朋友。

港媽指培養不從小開始，上小學會更辛苦，由玩變100%讀書，好難適應。她又坦言是為了小朋友出來社會工作著想:

同埋讀好啲書出嚟做嘢都輕鬆啲，周街都係大學生，點樣同人爭？

對於夫妻對育兒方向分歧，有網民就留言指讀書就算幾厲害都好，不懂得做人，出來社會條路都不容易行，

現實生活中，都睇到好多成功人士細個讀書都唔係叻，都唔一定高學歷，再者個人心態係咪正面都好重要，好影響到佢將來點去行自己嘅路，點面對挫敗，近排咁多小朋友自殺，其實家長都應該諗下，心態比學業更重要。

另外都有網民指家長是想小朋友開心，還是滿足一己私欲？「你到底想小朋友開心定係想小朋友滿足你嘅開心？我依家只會想小朋友讀得開心，同埋我覺得佢哋係讀到書去到邊間都會讀到。」、「當初你佗小朋友嘅時候，應該都只求佢開心健康快樂，別忘了這份初心。」

不過都有家長網民力撐名校「其實想入好學校，係想有好風氣同埋有好同學。小朋友好易受朋輩影響。」、「其實有唔少名校都係happy school, 而happy school亦唔代表學術一定差，我覺得反而重點應該係培養小朋友喜歡返學、喜歡學習上面。」

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責任編輯:王明芳