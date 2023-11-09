【非禮韓女】涉非禮韓直播主印度漢囚3個月　官斥損害本港聲譽

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46歲印度裔廚師涉於中環向南韓女直播主搭訕後，尾隨對方至港鐵中環站內，將對方壓在牆上非禮，被捕後於警誡下稱因飲酒而忘記發生何事。涉案印度裔廚師今（9日）東區裁判法院承認非禮罪，裁判官判刑時指，本案案情嚴重，事件損害本港聲譽，法庭有責任保護本案事主及旅客安全，考慮所有因素後，判囚3個月。

46歲印度裔被告Amit，報稱任職廚師，今承認非禮罪，控罪指他於2023年9月11日，在中環港鐵中環站C出口內及附近猥褻侵犯女子X。

代表律師求情時指，被告當日下班後曾喝酒，在酒精影響下犯案，最終因本案失去了餐廳工作，被告事後感到後悔和羞恥，冀可以社會服務令處理。

裁判官判刑時指，受酒精影響並非犯案理由，被告一直跟隨事主，在她大叫後立即逃走，故受酒精影響有限。

裁判官指本案案情嚴重，從片段可見女事主多次拒絕被告，惟被告仍沒有理會，更觸碰接近女事主私密部位的身體位置，從片段可見女事主感到非常害怕，事件亦損害本港聲譽。裁判官強調，法庭有責任保護本案事主及旅客安全，考慮所有因素後，判囚3個月。

案情指，29歲南韓藉女事主X案發當晚在中環進行直播，被告走近與X攀談，並提議與X一起乘的士回家，但X表示希望乘搭港鐵，但兩人可一起步行至港鐵站。

被告期間將左手放在X左肩上，右手握著X右臂。X感到害怕，試圖繼續向前走，並表明被告的行為並不恰當，X曾抬起手臂，試圖擺脫被告。惟被告仍緊緊握住X的右臂，X認為自己處於危險之中，要求被告放手，惟被告未有理會，又對X無視並向X低聲稱「 I am alone（我很寂寞）」。

X擺脫被告後走到港鐵站出入口樓梯間，惟被告將X壓向牆邊，用手撫摸X腹部，又將臉貼近X的頭部，再稱「 I am alone（我很寂寞）」。X遂大叫及逃走，被告亦隨即逃走，整個過程均被直播拍下。

被告於9月13日被捕，警誡下承認自己是片段中的男子，又指因飲酒而忘記發生何事。

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記者：梁錦麟